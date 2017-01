Nice fica no empate com Bastia, assume liderança da Ligue 1 e agora seca o Monaco

A sensação do primeiro turno derrapou mais uma vez. Nesta sexta-feira (20), o Nice empatou em 1 a 1, fora de casa, contra o Bastia, em partida válida pela 21ª rodada da Ligue 1. Mesmo com um homem a mais em boa parte do segundo, os Aiglons não conseguiram sair com os três pontos. Oniangué e Souquet anotaram os gols do jogo.

O Nice ainda não conseguiu vencer neste ano. Nos últimos sete jogos, por todas as competições, o time só venceu uma vez. O baixo rendimento pode ser explicado pelos vários desfalques que a equipe tem. Entretanto, no duelo desta sexta, o Nice não conseguiu jogar bem, dependendo apenas de jogadas individuais e bolas paradas.

O próximo jogo do rubro-negro será contra o Guingamp, domingo (29), em casa. O compromisso seguinte será contra o Monaco. O Bastia encara o Caen, no sábado (28). Os Aiglons agora lideram momentaneamente a Ligue 1 com 46 pontos. O Monaco (que encara o Lorient no domingo) tem 45 e o terceiro colocado PSG tem 42. O Bastia está 15º com 21 pontos.

Bastia monta armadilha defensiva, mas Nice empata de cabeça

A primeira boa chance da partida aconteceu com apenas um minuto: Sadio Diallo cruzou rasteiro para o meio da área, Koziello dominou errado e a bola ficou nos pés de Danic. O camisa 8 chutou em cima de Benítez, que deu rebote. Na sobra, Danic arrematou novamente, mas isolou. O Nice tinha certa dificuldade em criar ações ofensivas, a defesa do Bastia estava bem postada.

Apenas aos 15 minutos, os visitantes conseguiram construir um lance perigoso. Burner trouxe da direita para o meio, chutou de canhota, mas mandou pela linha de fundo. Melhor no jogo, o Bastia abriu o placar no lance seguinte. Danic passou por dois e cruzou para o tumulto, Diallo tentou o voleio, mas furou. A bola ficou viva nos pés de Oniangué, que bateu cruzado e venceu o goleiro. Com o gol sofrido, o Nice foi ao ataque, mas deixou espaços atrás. Nenhum dos times dominava o meio.

Em uma cobrança de escanteio, aos 33 minutos, os Aiglons empataram o jogo. Cyprien levantou na área, Souquet antecipou-se ao marcador e cabeceou com perfeição para o fundo do gol. A resposta dos mandantes veio em seguida, mas sem efetividade: Danic cruzou e Diallo mandou de cabeça pela linha de fundo. Do outro lado, Balotelli – que foi discreto no primeiro tempo – arrematou de fora da área e Leca encaixou no centro do gol. Nos acréscimos, Diallo aproveitou erro da zaga, avançou e soltou a bomba, mas para fora.

Cahuzac é expulso, mas Nice não consegue a vitória

No início da etapa final, Dalbert foi à linha de fundo, cruzou para o meio e encontrou Balotelli. O italiano dominou no peito e mandou de biquinho, mas foi em cima do goleiro. Em mais um erro de passe, o Bastia quase anotou o segundo: Koziello tocou de graça para Danic, o atacante passou para seu companheiro Diallo, que disparou por cima do travessão.

O jogo seguiu animado, Pléa recebeu na ponta esquerda, driblou o marcador e bateu colocado de pé direito; o arremate assustou, mas saiu pela linha de fundo. Os mandantes não tinham tanta qualidade ofensiva, mas sempre conseguiam recuperar a posse devido os passes errados da defesa do Nice. Entretanto, no ataque, os visitantes seguiam perigosos: Cyprien achou Burner em boa posição, o meio-campista chutou em cima do goleiro.

Aos 18 minutos, Cahuzac fez falta dura em Cyprien e levou o segundo cartão amarelo. Consequentemente, ele recebeu o vermelho e deixou sua equipe com apenas dez. Em cobrança de falta em boa posição, Cyprien bateu por cima da barreira e assustou. O chute passou ao lado da trave. A equipe visitante melhorou com a vantagem no número de jogadores.

Uma boa chance foi criada pela direita, Burner cruzou rasteiro e Balotelli desviou para o gol, mas o goleiro salvou. O assistente levantou a bandeira corretamente e anotou o impedimento. Pouco depois, Souquet bateu de longe, mas a tentativa foi sem direção. Aos 41 minutos, Koziello tocou de calcanhar para Pléa, o atacante conseguiu fazer o gol, mas o assistente anotou a irregularidade mais uma vez. No último lance, Balotelli cobrou uma falta de 27 metros e Leca segurou firme.