Sob olhares de R10 e Guardiola, PSG cede empate ao Monaco nos acréscimos pela Ligue 1

O Paris Saint-Germain recebeu o Monaco no Parc des Princes pelo encerramento da 22ª rodada da Ligue 1 2016/17, neste domingo (29). A partida terminou empatada em 1 a 1. Cavani abriu o placar após pênalti polêmico e Bernardo Silva empatou chutando de fora da área nos acréscimos.

O jogo marcou a presença do brasileiro Ronaldinho Gaúcho que deu o pontapé inicial, ele atuou pelo clube parisiense entre 2001 a 2003.

Esse empate resultado manteve a equipe do principado na liderança da competição com 49 pontos, a mesma pontuação do Nice, mas por ter um saldo de gols melhor está na frente. Já os parisienses continuam em terceiro com 46 pontos.

O próximo jogo do PSG é contra o Dijon no Stade Gaston-Gérard. Enquanto que o Monaco recebe seu arquirrival Nice no Stade Louis II no Derby de la Côte d'Azur, os jogos serão realizados no próximo sábado (4).

Foto: Divulgação/PSG

Boas chances criadas, mas sem gols

Além de Ronaldinho, o jogo também contou com a presença de Pep Guardiola nas tribunas do estádio. O treinador espanhol estava vendo a partida por conta do adversário que enfrentará nas oitavas de final da UCL, os monegascos.

Os visitantes mostraram seu poder de fogo, o melhor ataque do continente. Logo aos três minutos, Bernardo Silva arriscou ao gol, mas a bola desviou e Kurzawa e saiu para tiro de canto. A resposta dos mandantes veio aos cinco, na descida de Rabiot pela ponta direita, o volante cruzou para o meio da área, mas Subasic defendeu.

Tendo dificuldades de sair jogando do campo de defesa, a equipe da casa teve optou pelo lançamento longo. Através disso, criaram uma chance aos 11 minutos: Thiago Silva lançou para Lucas que em seguida ajeitou para Cavani arriscar de canhota sem direção.

Depois foi a vez do Monaco dar a resposta aos 19 minutos, no arremate de fora da área de Fabinho. O jogador brasileiro mandou do meio da rua, obrigando Trapp a fazer excelente defesa. Ainda a equipe do principado teve outra oportunidade na cobrança de falta batida por Sidibé, o lateral arriscou pra fora.

No final da primeira etapa, os parisienses quase abriram o marcador, mas pararam em duas defesas do goleiro Subasic. Lucas arriscou cruzado e o croata salvou. No rebote, Cavani tentou, mas mandou nos pés do arqueiro.

Pênalti polêmico para o PSG, Bernardo Silva empata contando com ajuda de Areola

No inicio da etapa final a equipe do principado foi com tudo e com menos de um minuto arrematou por duas vezes. A primeira com Falcao García, obrigando a Trapp a trabalhar. Na sobra, Lemar arriscou em cima de Rabiot. O goleiro alemão sentiu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído por Areola.

Mais tarde, o Monaco teve outra boa chance no cruzamento rasteiro de Lemar para o meio da área, Jemerson tentou de letra e mandou pra fora. Ainda o time visitante teve outras ocasiões com Falcao e Bakayoko que arriscaram fraco, facilitando a defesa de Areola.

A equipe da casa não vinha conseguindo entrar no jogo e só teve uma boa chance aos 24 minutos na linda jogada de Meunier, o belga se livrou de dois jogadores e tocou para Di María arriscar em cima de Jemerson.

Aos 36 minutos os parisienses tiveram um pênalti a seu favor que não aconteceu. O árbitro da partida Frank Schneider viu um empurrão de Sidibé em cima de Draxler. Na cobrança, o artilheiro do campeonato Cavani bateu e converteu, marcando seu 21° gol na Ligue 1.

Nos acréscimos da partida, o time do principado quase empatou no belo chute de Mbappé-Lottin, que tinha acabado de entrar e obrigou Areola a espalmar. Mas no lance seguinte, o Monaco chegou ao empate com Bernardo Silva. Ele avançou e de fora da área arriscou rasteiro, contando com a colaboração do goleiro parisiense. No fim, o placar não foi mais alterado e cada clube ficou com um ponto. Melhor para o Monaco.