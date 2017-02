Olympique de Marseille bate Rennes e segue brigando por vaga na Europa League

O Olympique de Marseille conseguiu importante resultado na tarde deste sábado (18). A equipe de Rudi Garcia venceu o Rennes por 2 a 0 e se aproximou da briga por vaga na próxima edição da Europa League. Em partida válida pela 26ª rodada da Ligue 1, Clinton N’Jie e Florian Thauvin anotaram os gols do triunfo no Stade Vélodrome.

Com essa vitória, o Marseille segue na sexta colocação, mas agora com 39 pontos. O quarto colocado Lyon tem apena um ponto a mais. Por outro lado, o Rennes segue caindo de produção e fazendo atuações fracas. A última vitória da equipe na Ligue 1 foi em 4 de dezembro. De lá para cá, nenhum resultado positivo. Mas a gordura criada no primeiro turno vem ajudando, pois ainda estão em 10º com 33 pontos.

No próximo domingo (26), o Olympique receberá o Paris Saint-Germain, pelo campeonato nacional. Um dia antes, o Stade Rennais visita o Metz.

Marseille é melhor, mas não consegue aproveitar superioridade

A primeira boa chance do jogo veio aos três minutos: Evra lançou Clinton N’Jie, o atacante avançou livre e tocou por cobertura, mas a bola passou ao lado da trave. O Olympique de Marseille mantinha a posse de bola e ocupava o setor ofensivo. Payet trouxe da esquerda para o meio e arrematou com muito efeito, acertando o travessão. Costil apenas olhou e torceu para não entrar.

Aos 14 minutos, Chantôme deixou o gramado com uma lesão muscular na coxa e Hunou entrou em sua vaga. Os mandantes seguiram pressionando e dominando: N’Jie ajeitou para Payet, o meio-campista dominou e soltou a bomba dentro da área. Costil fez grande defesa. Para piorar a situação do Rennes, Amalfitano também se machucou e foi substituído por Diakhaby.

Enfim, o time conseguiu criar uma chance: bola recuada perigosamente para Pelé, o goleiro perdeu o tempo da bola e dividiu com Mubele. A tentativa saiu pela linha de fundo, assustando os torcedores do OM. Aos poucos, o ritmo da partida foi diminuindo. Os mandantes tinham a posse, mas sem muita intensidade. Na reta final do primeiro tempo, Mubele cruzou e Prcic chutou colocado, mas longe da meta.

N’Jie e Thauvin resolvem garantindo os três pontos

Na volta do intervalo, a equipe da casa seguiu pressionando. Thauvin cruzou na segunda trave, Payet apareceu sem marcação e mesmo sem ângulo bateu de primeira, a bola passou na boca do gol e saiu do outro lado. Em contra-ataque rápido, Payet lançou N’Jie na esquerda. O camisa 14 dominou, levou para o meio e devolveu para seu companheiro que apareceu na direita. O ex-West Ham bateu rasteiro e mandou na rede pelo lado de fora.

Insistindo, o Marseille finalmente conseguiu abrir o placar: pela esquerda, Payet lançou Lopez, que tentou de letra. A bola bateu no zagueiro e sobrou para Clinton N’Jie, que aproveitou e chutou de primeira, no cantinho, sem chances para Costil. Pouco depois, o time ampliou a vantagem. Em outra jogada rápida, Sanson arrancou e passou de calcanhar para Thauvin. O meia disparou um belo chute de fora da área e acertou o ângulo, golaço no Vélodrome.

A resposta do Rennes veio pouco depois: Mubele acionou Said, que havia acabado de entrar. O camisa 11 arrematou sem pulo e a bola tirou tinta da trave. Prcić também criou uma oportunidade, ele bateu firme e Pelé segurou no centro do gol. O brasileiro Dória entrou na vaga do lateral-esquerda Evra. Mesmo com a vantagem, os marselheses seguiram ocupando o campo do Rennes, mantendo a marcação forte. O técnico Rudi Garcia fez as últimas alterações, segurou o resultado e a equipe não foi ameaçada pelo rubro-negro na reta final.