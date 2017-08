Na estreia de Neymar, PSG visita Guingamp com ingressos esgotados

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA SEGUNDA RODADA DO DA LIGUE 1 (CAMPEONATO FRANCÊS), A SER DISPUTADO NO ESTÁDIO ROUDOUROU, EM GUINGAMP, FRANÇA.

Neste domingo (13), às 16h (de Brasília), o Paris Saint-Germain tem um novo compromisso pelo Campeonato Francês. Após estrear com vitória sobre o Amiens, o time parisiense tenta manter o bom desempenho contra o Guingamp, no Estádio Roudorou, localizado no noroeste da França, na cidade que leva o mesmo nome do time.

O jogo deste domingo pode marcar a estreia de Neymar pelo PSG. Depois de uma polêmica negociação, o camisa 10 deixou o Barcelona e acertou a transferência para o clube francês. Somente nesta sexta-feira, após ter recebido os 222 milhões de euros pela venda do jogador, o cube espanhol liberou a documentação que faltava para a regularização do atleta.

A pacata cidade de Guingamp tem vivido uma semana diferente. Com a possível estreia de Neymar em seu estádio, o clube rubro-negro mobilizou a torcida para comparecer ao jogo e garante que o recorde de público no estádio será batido.

Dentro das quatro linhas, o Guingamp tentará repetir o feito do seu último encontro com o PSG na região Bretanha: vitória por 2 a 1, em dezembro de 2016. Mas o histórico recente aponta larga vantagem para o time de Paris: sete vitórias, um empate e apenas 2 derrotas.

Técnico afirma que Neymar está pronto para estrear

Neymar está entre os 20 jogadores relacionados para a partida contra o Guingamp. O técnico espanhol Unai Emery afirmou na última entrevista coletiva antes do jogo que o camisa 10 está pronto para estrear. Neymar se apresentou com o elenco na quarta-feira e participou de todas as atividades de preparação visando o jogo do fim de semana.

"Todos queremos que ele jogue o mais rápido possível. Treinou bem, trabalho tático, bola parada... pode estar no grupo se tivermos a luz verde. Precisamos que ele comece a jogar o mais rápido possível. Está pronto, mostrou coisas boas, sua adaptação com o grupo está muito bem”, disse o comandante.

Jogadores relacionados para a partida deste domingo. (Foto: Divulgação / PSG)

Lesionado, o brasileiro Lucas Moura desfalca o time parisiense neste domingo. Por escolha do técnico, Serge Aurier, Hatem Ben Arfa e Grzegorz Krychowiak não foram relacionados. Draxler, em processo de recuperação, e Jesé, com problemas familiares, completam a lista de desfalques do Paris Saint-Germain.

Festa por Neymar pode motivar time adversário

O Guingamp, pequeno clube bretão da França, vive a expectativa de receber o grande astro em seu estádio. Durante a semana, o clube fez campanha nas redes sociais para promover o jogo. Sem precisar um número exato, o clube rubro-negro anunciou que o estádio Roudorou terá recorde de público para o duelo deste domingo. O recorde atual é de 18.363 torcedores, contra o próprio PSG, em abril de 2013.

Estádio Roudorou terá recorde de público (Foto: Divulgação / Guingamp)

No entanto, não foram apenas os torcedores que se mobilizaram para a partida. O Guingamp recebeu 200 pedidos de credenciamento, mas a tribuna de imprensa suporta apenas 80 jornalistas. Para o técnico francês Antoine Kombouaré, o apelo causado pela estreia de Neymar pode motivar ainda mais seus jogadores.

"Ganhando contra o PSG com Neymar, será ainda mais retumbante. Será certamente mais difícil com ele, mas nós gostamos de desafios. (...) O desafio é mais complicado, é mais interessante. Quando amamos a competição, nós gostamos de enfrentar os melhores. Você quer jogar contra o Messi, contra o Ronaldo”, declarou o treinador que vai enfrentar o seu ex-clube.

Será o primeiro jogo do Guingamp diante de sua torcida pela atual temporadada da Ligue 1. Na rodada de abertura, o Rubro-Negro venceu o Metz por 3 a 1, fora de casa.