Leonardo Jardim celebra triunfo diante do Caen e analisa mudanças feitas no time titular

Foto: Jean Catuffe/Getty Images

Após a vitória do Monaco em cima do Caen por 2 a 0, no último sábado (21), o técnico Leonardo Jardim concedeu entrevista coletiva afirmando que está contente com o resultado e já esquecera a derrota diante o Besiktas na Uefa Champions League.

O comandante português analisou o resultado diante do Caen e fez uma comparação com o desempenho da partida anterior: "A vitória é sempre nosso objetivo. É importante ganhar para confiar no nosso trabalho. Contra o Besiktas, não fizemos uma partida ruim. Mas o adversário foi mais eficiente", lamentou.

"Hoje também. Claro, Caen não é o Besiktas. Ganhamos bem. Nosso primeiro tempo foi muito positivo. Tivemos três ou quatro oportunidades para ampliar a vantagem, mas nós não conseguimos naquele momento. A vitória é merecida." adicionou.

Não podendo contar com o lateral-direito, o português recolocou uma peça antiga do elenco no jogo, trata-se do italiano Andrea Raggi. Jardim comentou sobre a mudança: "No futebol, quando vejo que um jogador não está em um bom momento, procuro soluções. Quando um jogador está em um momento difícil, eu saio e dou-lhe a confiança para voltar", analisou.

Jardim explicou o motivo de não ter escalado um jogador mais novo naquela posição: "Touré não esteve no nível que espero por três jogos seguidos. Mas eu ainda confio nele. Então eu fiz a escolha de Raggi, uma solução de equilíbrio contra uma equipe forte em peças definidas." explicou.

O técnico ainda foi questionado do posicionamento diferenciado de Thomas Lemar na partida de sábado. O meia francês atuou como o camisa 10: "Para Lemar, é uma solução. Buscamos o equilíbrio. Neste momento, Jovetic e Carrillo estão ausentes. Há apenas dois atacantes à esquerda. Lemar trouxe velocidade de decisão, aceleração em espaços, capacidade de pressão em frente e dinamismo. Ao lado de Fabinho, eles fizeram uma boa partida."

Leonardo Jardim foca suas forças para o jogo diante o Bordeaux, no próximo sábado, 28 de outubro, ás 12h (horário de Brasília). O ASM está em segundo lugar na Ligue 1, com 22 pontos, três a menos que o líder PSG.