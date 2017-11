Lucien Favre lamenta gol da Lazio nos acréscimos e analisa situação do Nice na Europa League

Foto:Jean Catuffe/Getty Images

Após a derrota do Nice diante a Lazio por 1 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo K da Uefa Europa League, na última quinta-feira (2). O técnico Lucien Favre concedeu entrevista coletiva afirmando que o resultado poderia ter sido diferente. Le Marchand, contra, marcou o único gol aos 47 do segundo tempo.

"Podiamos ter empatado. Três minutos antes do fim, não deveríamos ter perdidos essas chances. Tivemos que nos contentar com 0 a 0. É uma pena porque tivemos uma boa performance, bem combinada, controlada e calma." comentou. O resultado significa a sexta derrota seguida na temporada.

Para o Suíço, a próxima partida na Europa League será crucial para o futuro do time: "Será necessário jogar uma boa partida contra o Zulte. Não será fácil. É difícil digerir um gol no final. É parte do jogo, mas é muito difícil. Jogamos bem, defendemos bem, com pressa quando possível. Estávamos um pouco menos serenos no final." analisou.

Favre comentou a irregularidade de Mario Balotelli na temporada, onde em um jogo aparece muito bem, no outro some. Para o comandante não é nada fácil lidar com o temperamento do italiano: "Ele jogou o jogo da ida e na partida seguinte ele não jogou. Na última temporada com a gente, ele acabou fazendo o mesmo. Não é nada fácil ter continuidade desse jeito", finalizou.

Lucien Favre e o Nice focam suas forças para o jogo diante o Dijon, no próximo domingo (5), ás 12h (horário de Brasília). O time da costa-azul está em situação difícil, atualmente na 17ª posição da tabela na Ligue 1, com 10 pontos, o mesmo que Strausbourg e Amien. Na Europa League, o rubro-negro é o segundo colocado do Grupo K com seis pontos.