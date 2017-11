Thiago Silva defende Neymar por acusações de insatisfação no PSG

Foto: Franck Fife/AFP/Getty Images

As afirmações oriundas da França e Espanha sobre a insatisfação de Neymar no Paris Saint-Germain crescem a cada semana. Notícias indicam um péssimo relacionamento entre o jogador e o técnico Unai Emery, o clima ruim dentro do clube e a não adaptação ao novo ambiente. Além disso, ele tem seu nome ligado ao Real Madrid, gerando ainda mais polêmica.

Diante de toda esta situação, a BTV, emissora catalã, ainda informa que o brasileiro está ‘arrependido’ de sua escolha. O discurso daqueles que estão no PSG é bem diferente. O próprio Neymar nega qualquer tipo de atrito com o técnico e com o restante do elenco.

Thiago Silva, capitão e um dos líderes do clube francês, concedeu entrevista na zona mista em Lille, após a vitória do Brasil por 3 a 1 diante do Japão. O zagueiro saiu em defesa do seu companheiro: “As pessoas são muito maldosas. E na situação do Neymar acho que [as críticas] estão sendo muito fortes em cima dele. O Paris Saint-Germain não tem só ele, não temos que dar somente a responsabilidade para ele, senão fica muito pesado.”

“Eu particularmente - como capitão - procuro dividir da melhor maneira possível essa responsabilidade, juntamente com os outros, mas as coisas estão vindo de fora para dentro. Mas o bom é que somos jogadores capacitados para darmos a volta por cima. O Neymar demonstra isso dentro de campo, a resposta dele vem dentro de campo. É claro que um momento ou outro, você fica um pouco mais chateado, isso é inevitável”, disse o zagueiro.

O próximo amistoso da Seleção Brasileira será diante da Inglaterra, em Wembley, na terça-feira (14), às 18h. Neymar retornará ao PSG em seguida, retomando os treinamentos visando o Nantes, no Parc des Princes, no sábado (18), pela Ligue 1.