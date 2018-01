Bordeaux acaba com sequência negativa e vence Troyes pela diferença mínima

Sem vencer há quatro partidas pela Ligue 1, o Bordeaux retomou o caminho das vitórias nesse sábado diante do ameaçado Troyes pela 20ª rodada da competição. Em uma partida sem grandes emoções, o brasileiro Malcom, que nas últimas semanas tem sido fortemente especulado para se juntar ao Arsenal na atual janela de transferências, foi destaque com assistência para o gol de Gaëtan Laborde.

Demorou apenas 15 minutos para que Malcom mostrasse que vive um excelente momento na Ligue 1. Após arrancar do meio campo para o ataque, cruzou de perna esquerda e encontrou o atacante francês que teve apenas o trabalho de cabecear para o fundo do gol. Na próxima rodada, o time de Malcom, que ocupa a 13ª colocação com 20 pontos ganhos, enfrentará o Caen, em casa, na próxima terça feira (16). O Troyes, atual 16º colocado com 21 pontos, jogará na quarta feira (17) diante do ameaçado Angers, que ocupa a vice-lanterna da competição.

Lille vence Caen fora de casa com gol ainda no primeiro tempo

O Lille também voltou a vencer na Ligue 1, após quatro partidas ao derrotar pela diferença mínima o Caen, jogando fora de casa. A última vitória dos Dogues havia sido diante do Lyon, em dezembro do ano passado pelo placar de 2 a 1. O gol marcado, ainda no primeiro tempo com Nicolas Pépe, aos 43 minutos. Na comemoração do gol, o experiente goleiro do Caen, Remy Vercoutre foi expulso ao empurrar os jogadores do Lille, que comemoravam em frente a torcida do time da casa.

O Caen segue na 12ª colocação com 24 pontos, enquanto o Lille é o 14º com 22. Os Dogues jogarão na próxima rodada diante do Rennes, em casa, na próxima quarta feira (17).

Metz empata com Dijon no final da partida e segue na lanterna da Ligue 1

O gol de Nolan Roux aos 44 do segundo tempo, manteve o time com uma sequência de três partidas sem perder pela competição. Jogando fora de casa, o Metz sofreu o gol no primeiro minuto de jogo com Júlio Tavares e conseguiu um importante ponto em sua luta para evitar a queda para a Ligue 2.

O Dijon segue surpreendendo e ocupa a nona colocação da com 25 pontos, enquanto o Metz segue como último colocado na competição com apenas 12 pontos. Na próxima rodada, o Dijon enfrentará o líder PSG na capital francesa quarta feira (17), enquanto o Metz jogará diante do St Étienne, em casa, também no dia 17.