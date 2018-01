Fekir marca pelo quarto jogo consecutivo, mas Lyon tropeça em casa diante do Angers

Google Plus

Após três vitórias seguidas, o Lyon empatou em 1 a 1 com o Angers, neste domingo (14), no Parc Olympique Lyonnais, em jogo válido pela 20ª rodada da Ligue 1. Autor do gol dos Gones, o meia Nabil Fekir marcou pelo quarto jogo consecutivo. O atacante camaronês Toko Ekambi fez o tento dos visitantes.

Com o resultado, o Lyon chegou a 42 pontos e permaneceu em terceiro lugar, mas perdeu a chance de ultrapassar o Monaco, vice-líder, que também empatou na rodada. O Angers, por sua vez, subiu uma posição dentro da zona de rebaixamento: foi a 19 pontos, ultrapassou o Toulouse e agora milita na 18ª colocação.

Lyon e Angers retornam a campo às 16h (de Brasília) de quarta-feira (17). Os Gones visitam o Guingamp, enquanto os Scoïstes recebem o Troyes. Ambas as partidas válidas pela 21ª rodada da Ligue 1.