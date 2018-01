Goleiro sofre lesão no ligamento do joelho após levar drible desconcertante de Payet

Oukidja ficou todo desconcertado após drible de Payer (Foto: Divulgação/O. Marseille)

Alexandre Oukidja, goleiro do Strasbourg, foi do céu ao inferno no jogo contra o Olympique de Marseille, nessa terça-feira (16), no Stade Vélodrome, pela Ligue 1. O arqueiro era um dos destaques da partida, havia defendido um pênalti do atacante Valère Germain e estava assegurando um empate sem gols para sua equipe, em Marselha.

No entanto, tudo mudou quando o meia Clinton N'Jie abriu o placar aos 34 minutos do segundo tempo e, na reta final do duelo, Dimitri Payet sacramentou a vitória dos Olympiens por 2 a 0 com um golaço. No lance (veja no vídeo abaixo), o camisa 10 deu um lindo drible de corpo em Oukidja, que sentiu uma lesão e precisou ser substituído pelo reserva Landry Bonnefoi.

Pô Payet, o goleirão tem família né!? Teve até que sair de maca depois desse drible lindo kkkkk pic.twitter.com/SByfYmHEtn — Além do Futebol (@AlemdoFut) 16 de janeiro de 2018

Após a partida, o técnico do Strasbourg, Thierry Laurey, confirmou que Oukidja realmente sofreu uma contusão no joelho esquerdo. "Oukidja tem um problema no ligamento colateral medial [do joelho esquerdo]. Ele pegou apoio, quis voltar para o outro lado e sentiu a dor", afirmou o treinador após o jogo.

O Strasbourg ainda não divulgou o tempo que o goleiro ficará ausente dos gramados. Mas a lesão que Oukidja sofreu é a mesma que Gabriel Jesus teve no fim do ano passado pelo Manchester City. A contusão do brasileiro é no joelho direito. O atacante tem previsão de ficar entre quatro a seis semanas parado.