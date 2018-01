Experiente e com passagem no Real Madrid, meia Lassana Diarra se aproxima do PSG

Foto: Boris Horvat/Getty Images

Experiente, com passagens no Real Madrid e na Seleção da França, o meia Lassana Diarra, de 32 anos, está próximo de ser o novo jogador do Paris Saint-Germain. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornal francês L’Équipe nessa segunda-feira (22). Segundo informações provenientes do veículo de comunicação, o jogador teria feito exames médicos, sido aprovado e poucos detalhes finalizariam o acordo e o anúncio oficial por parte da equipe parisiense.

Lassana Diarra tem 32 anos e começou a carreira no Le Havre. Após se destacar, foi contratado pelo Chelsea em 2005. Depois atuou no Arsenal e Portsmouth antes de ser o camisa 10 do Real Madrid. Depois de três temporadas e pouco destaque em campo, foi negociado ao Anzhi Makhachkala e Lokomotiv Moscou, ambos da Rússia. Após ficar sem clube, acertou o retorno à França ao atuar no Olympique de Marselha por duas temporadas. Com o fim do contrato, ficou livre e passou a jogar no mundo árabe, mais precisamente no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Ao todo, são 316 jogos na carreira, com sete gols marcados e nove assistências. Além da vasta passagem por clubes, foi convocado algumas vezes para a Seleção Francesa. Com a camisa dos Bleus, disputou 34 jogos.

Outras possibilidades para a posição foram pensadas por parte da diretoria do Paris Saint-Germain, como o Moussa Sissoko, hoje no Tottenham, e o belga Witsel, que veste a camisa do Tianjin Quanjian, da China. Entretanto, a preocupação com os gastos e a ultrapassagem do fair play financeiro teriam motivado os gestores a buscar uma solução mais barata e caseira, uma vez que os franceses não gastariam nada para adquirir Lass Diarra.