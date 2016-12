Gabigol entra nos acréscimos, Felipe Melo é expulso e Inter derrota Sassuolo fora de casa

Precocemente eliminados na fase de grupos da Uefa Europa League, Sassuolo e Internazionale se enfrentaram na manhã deste domingo (18), no Città del Tricolore, pela 17ª rodada da Serie A. Antonio Candreva foi o autor do único tento na partida, e garantiu a vitória nerazzurra. O atacante Gabigol entrou nos acréscimos do segundo tempo, enquanto o meio-campista Felipe Melo foi expulso.

Dono de uma grande campanha na última temporada da liga italiana, o Sassuolo não vem mantendo o grande desempenho apresentado no primeiro semestre do ano. A equipe neroverde tem a quarta pior defesa da competição, e ocupa atualmente a 15ª colocação. Nesta temporada o clube participou pela primeira vez em sua história de uma competição europeia, a Uefa Europa League. Mas o Sassuolo já havia sido eliminado antes mesmo da última rodada da fase de grupos do torneio. Buscando retomar o caminho das vitórias após sua terceira derrota consecutiva na Serie A, o Sassuolo volta a campo na próxima quinta-feira (22), quando visita o Cagliari no Sant'Elia.

Fora também da disputa da UEL, a Inter está 100% focada na Serie A. Os três pontos conquistados no Città del Tricolore marcam o terceiro triunfo do clube nesta temporada longe do Giuseppe Meazza. A última vitória fora de casa aconteceu em setembro, diante do Empoli. Com 27 pontos ganhos e tendo a possibilidade de terminar o ano próximo à zona de classificação para as próximas competições continentais, a Inter recebe na próxima quinta-feira a Lazio em Milão. Stefano Pioli não poderá contar com Felipe Melo, expulso nos acréscimos do duelo deste domingo na Emília-Romanha.

Após literalmente bater na trave no primeiro tempo, Candreva decide na etapa complementar

A partida no Città del Tricolore desde o começo foi demonstrando um amplo equilíbrio entre as equipes. Com uma disputa intensa principalmente no setor de meio-campo, a primeira finalização surgiu aos 11' com os donos da casa, quando Ragusa bateu rente à trave de Handanovic. Em contrapartida, o primeiro chute à gol dos visitantes culminou no lance mais perigoso da primeira etapa. Candreva finalizou firme da entrada da área e carimbou o travessão de Consigli, quase inaugurando o marcador.

Na sequência Perisic arriscou de longa distância mas a bola seguiu sem direção. O Sassuolo buscava, mas sem sucesso, dominar as ações do confronto. Ricci foi quem voltou a levar perigo à meta adversária em duas oportunidades. Na primeira chance o meio-campista finalizou da entrada da área, mas a bola foi pra fora. Na segunda, o arqueiro sérvio da Inter fez boa defesa após cabeçada firme do atleta neroverdi. Antes mesmo do intervalo foi a vez de Brozovic ter duas chances para ampliar. Ambas pararam em Consigli.

O tento nerazzurro veio logo no início da segunda etapa. João Mário carregou a bola e finalizou de perna esquerda, Consigli rebateu para o lado, e Candreva só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. A partir deste instante, a partida ficou mais intensa, e a disputa pela posse de bola aumentou consideravelmente. O Sassuolo fez duas alterações de uma vez: entraram Matri e Missirolli e saíram Ricci e Pellegrini. Mas as mudanças não resultaram na melhora da equipe dentro de campo, que não conseguia chegar à área adversária. Do outro lado, a Inter apostava nos contra-ataques para decretar a vitória. Brozovic por pouco não ampliou aos 71', mas novamente Consigli apareceu bem.

Sem chances criadas, a partida voltou a ser movimentada apenas nos acréscimos. Primeiramente Gabigol entrou na vaga do autor do gol, Candreva. O brasileiro que não vive um bom momento na Itália, e que só havia atuado por 16 minutos com o manto nerazzurri entrou em campo aos 90', e recebeu um cartão amarelo dois minutos depois, ao chutar a bola para longe após a marcação de uma falta para o Sassuolo. Felipe Melo também recebeu o segundo cartão amarelo, e foi expulso de campo.