Napoli bate Spezia e avança para as quartas de final da Copa da Itália

Na tarde desta terça-feira (10) a equipe do Napoli recebeu o Spezia, em partida disputada pelas oitavas de final da Copa da Itália, no estádio San Paolo. Os donos da casa confirmaram o favoritismo diante da equipe da Serie B italiana e com gols de Piotr Zileniski, Emanuele Giaccherini e Manolo Gabbiadini, bateu o rival por 3 a 1. Antonio Piccolo diminuiu para os visitantes. Com o resultado, o Napoli avança para a fase seguinte da competição, e espera a definição do próximo adversário.

O Napoli entra em campo novamente neste final de semana, no domingo (15), em partida contra o Pescara, pela 19° rodada da Serie A, diante do seu torcedor. Já o Spezia só retornará à rotina de jogos no dia 22 (domingo), quando visita o Salernitana, pela 22° rodada da Serie B.

Napoli abre o placar cedo, perde muitos gols e cede empate

Os azzurri entraram no gramado do San Paolo com uma equipe mista, incluindo nomes interessantes como o do goleiro brasileiro Rafael, que não jogava uma partida oficial desde o dia 26/02/2015, diante do Trabzonspor, pela fase 16avos de final da Uefa Europa League. O jogo de hoje também marcou a estreia do meio-campista Marko Rog, que chegou ao clube no início da temporada vindo do Dinamo Zagreb.

Em campo, os partenopei começaram alucinantes e abriram o placar logo aos dois minutos, em jogada individual de Piotr Zielinski que veio carregando a bola e driblando desde o meio campo e bateu da entrada da área para mudar o marcador. Após isso, os comandados de Maurizio Sarri seguiram dominando a partida e empilhando chances perdidas. O jogo era confortável para o Napoli, até que aos 34 minutos Piccolo aproveitou rebote de Rafael e bateu para o gol, a bola ainda desviou em Albiol antes de morrer no fundo das redes. Depois disso o embate ficou mais equilibrado até o fim do primeiro tempo.

Com gols novamente no começo, anfitriões matam o jogo e garantem classificação

Determinados a conseguir a classificação, os napolitanos voltaram com tudo para a segunda etapa. E novamente com pouco tempo de bola rolando conseguiram vencer a defesa adversária. Aos 54 minutos, em bela jogada, Insigne serviu Giaccherini que acertou um belo chute de primeira para recolocar o Napoli na frente. E não deu tempo nem de comemorar, pois no lance seguinte Marko Rog fez bela jogada individual e cruzou para Gabbiadini apenas escorar de peito para o gol e garantir a vitória e classificação para os azzurri.

Dai em diante até o final da partida, os partenopei apenas administraram o jogo, controlando o meio campo e as poucas ações ofensivas do Spezia. No final, ainda deu tempo de Leonardo Pavoletti entrar em campo pela primeira vez com a camisa do Napoli. O novo centroavante da equipe ficou poucos minutos em campo, e pouco mostrou além de uma finalização errada nos instantes finais de jogo.