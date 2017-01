Após novo triunfo, Pioli destaca qualidade da Inter e relação com jogadores: "Gosto de dialogar"

Para Pioli, Inter pode ser 'perigosa' aos adversários (Foto: Marco Luzzani - Inter/Inter via Getty Images)

A Internazionale segue em busca de uma vaga na Uefa Champions League. Nesse sábado (14), o clube recebeu o Chievo e venceu por 3 a 1, gols de Sergio Pellissier, para os visitantes, e Mauro Icardi, Ivan Perisic e Éder, chegando a 36 pontos, provisoriamente na 5ª colocação da Serie A. O treinador Stefano Pioli elogiou o desempenho nerazzurro.

"Toda a equipe jogou bom futebol e foi bastante consistente, então a vitória foi certamente merecida. Mostramos caráter e determinação para obter o resultado", disse à Sky Sport Italia.

De acordo com o técnico italiano, o time vem ganhando confiança com o desempenho que vem sendo apresentado nos últimos meses: "Você pode ver, a partir da atitude no campo que esta, equipe está lutando para o final de cada ponto".

Stefano chegou à Inter em novembro de 2016, após uma passagem sem sucesso do holandês Frank De Boer. Desde então, o clube, que patinava no meio da tabela, passou a obter bons resultados e almejar uma vaga em alguma competição europeia, em especial a UCL.

O treinador também destacou sua preocupação com o psicológico da equipe e afirmou ter a preocupação de conversar com seu elenco. "O trabalho de um treinador é também entender o humor da equipe. Eu sentei com eles, perguntei o que estava nos faltando, e eles deram a resposta. Eu gosto de dialogar com os jogadores, para que possamos fazer perguntas uns aos outros, e estamos construindo algo positivo para o futuro", revelou.

Pioli ainda comentou sobre a escalação de Roberto Gagliardini, reforço que acabara de chegar do Atalanta, desde os minutos iniciais da partida e o elogiou: "O fato de eu ter começado com ele em um jogo tão difícil mostra que ele tem qualidade, e eu tenho fé nele". E ressaltou a qualidade da atual Internazionale: "Com nosso potencial, podemos ser muito perigosos mesmo".

Os nerazzurri voltam a campo nesta terça-feira (17), pela Copa Itália, para enfrentar o Bologna. No domingo (22), pelo Campeonato Italiano, irá visitar o Palermo.