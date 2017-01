Montella vê Milan na briga pela Europa e reconhece erros: "Sabemos onde melhorar"

Milan empatou após sair perdendo por 2 a 0 (Foto: Divulgação/Getty Images)

Depois do empate do Milan com o Torino por 2 a 2 nessa segunda-feira (16), o treinador Vincenzo Montella concedeu entrevista coletiva e disse desconhecer o porque de sua equipe sempre começar a partida não tão bem, mas conseguir recuperar na segunda etapa e também analisou o final do jogo, salientando que nenhuma das duas equipes queria apenas o empate:

"Sinceramente não é uma escolha começar o jogo assim. Não sei explicar o porque. Hoje começamos bem a partida, mas o Torino tinha algo a mais em seu ímpeto e conseguiu marcar dois gols de bate-rebate. Crescemos a partir dos 30, 35 minutos do primeiro tempo e continuamos no segundo, conquistando o empate merecidamente, muito porque o Torino abaixou o ritmo. Os dois times, talvez por escolha dos dois treinadores, não se sentiam satisfeitos pelo empate, que deixou o final da partida um pouco louco.", salientou o treinador do Diavolo de 42 anos.

Montella também foi abordado a respeito da atual posição do Milan e afirmou mais uma vez que a prioridade do clube é retornar a jogar por competições europeias e que todos os times tem os pontos que merecem até aqui: "Olhando para a classificação, tem muitos times perto um dos outros. O campeonato está aberto e interessante. Além disso, ainda faltam muitas rodadas e o mais importante é estar na luta para voltar à Europa. Esse é o nosso objetivo.", disse.

Por fim, reconheceu a má partida feita por Niang, ressaltando que o atacante deve e pode fazer mais pelo time e explicitou que sabe muito bem onde a sua equipe pode melhorar e que irá trabalhar para isso: "Em outros jogos, eu o elogiei, mas hoje não posso fazer isso. Ele deve, pode fazer mais. Pode se empenhar mais para isso. Sabemos onde podemos melhorar e onde devemos melhorar, mas deixo meus cumprimentos ao Torino pelo ímpeto.", concluiu.