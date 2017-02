Encostado na Sampdoria, Cassano entra em ostracismo e admite aposentar ao fim da temporada

Cassano ainda na época em que atuava pela Sampdoria (Foto: Valerio Pennicino / Getty Images)

Extremamente conhecido pelos torcedores italianos, o polêmico atacante Antonio Cassano pode acabar se aposentando ao fim da temporada 2016/17. Sem clube depois de rescindir com a Sampdoria de maneira amigável, o italiano já declarou que segue procurando uma oportunidade. No entanto, nesta terça-feira (14), o jogador, revelado no Bari, admitiu que ainda não recebeu nenhuma proposta e, por conta da falta de interesse dos clubes italianos, pensa em pendurar as chuteiras.

Em toda sua carreira, Cassano só deixou a Itália uma vez, para jogar no Real Madrid. A experiência foi um desastre, nas palavras do próprio atacante, que demonstrou se arrepender da escolha que fez. Aos 34 anos, o atleta afirma que não pretende deixar seu país natal: "Eu ainda posso jogar na Serie A. E eu quero jogar na Serie A. Eu não vou para a China, para a Grécia ou para a Argentina. Não quero ir a lugar algum, só quero continuar na Itália", declarou o jogador, em entrevista ao programa de televisão Striscia La Notizia.

Apesar de a janela de transferências europeia já ter fechado, Cassano ainda pode se transferir para qualquer clube da Serie A, justamente por não estar vinculado a nenhuma associação. Já em fim de carreira, o italiano garante que não vai esperar por muito tempo: "Se não tiver nenhuma oportunidade [de jogar na Serie A], ficarei em casa. Se ninguém me quiser, o que eu posso fazer? É muito provável que eu me aposente em junho e passe a atuar como empresário da minha esposa. Agora é ela que traz a comida para casa", brincou o jogador, que é marido de Carolina Marcialis, jogadora profissional de polo aquático. Depois de ficar afastada das piscinas por conta dos filhos do casal, Marcialis voltou a praticar o esporte no último mês de novembro, quando acertou com a Locatelli.