Lavezzi mostra interesse em retorno ao Napoli, mas pondera: "Presidente não me quer"

Lavezzi marcou 48 gols e deu 60 assistências em 188 jogos pelo Napoli (Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images)

Atualmente defendendo o clube chinês Hebei Fortune, o atacante Ezequiel Lavezzi mostrou interesse em retornar ao Napoli, onde atuou entre 2007 e 2012. Porém, segundo o próprio jogador, o presidente da agremiação italiana, Aurelio De Laurentiis, não pretende recontratá-lo.

“Eu deixei muitas coisas em Nápoles e ainda tenho uma nostalgia real da cidade”, disse Lavezzi, à emissora Sky Sports Italia. “Eu sempre pensei em voltar ao Napoli, mas acho que o presidente não me quer lá. Se um dia eu voltar para a Itália, não vai ser para o Napoli, porque eles não me querem de volta”, declarou.

Lavezzi chegou ao Napoli em julho de 2007 após se destacar pelo San Lorenzo, da Argentina, e não demorou para conquistar o coração dos torcedores partenopei. Ficou na equipe napolitana por cinco anos, até encerrar sua passagem pelo Belpaese para assinar com o Paris Saint-Germain.

Hoje, o argentino de 31 anos está atuando no futebol chinês, pelo Hebei Fortune, onde não conseguiu obter sucesso: há um ano no clube, ele ainda não balançou as redes em partidas oficiais; contabiliza apenas três assistências e um gol – contra o Rubin Kazan, da Rússia, durante jogo amistoso.

“Não vou negar que uma das razões pelas quais eu vim para a China foi por causa da oferta financeira”, admitiu Lavezzi, que, segundo o site Football Leaks, embolsou 25,6 milhões de libras (R$ 97,7 milhões) em um ano na China. “Eu ainda não marquei porque só consegui jogar oito partidas antes de machucar, além de estar jogando fora da minha posição”, esclareceu.

Lavezzi defende Sarri

Após a derrota para o Real Madrid pela Uefa Champions League, o presidente De Laurentiis criticou o técnico do Napoli, Maurizio Sarri, por causa do revés na casa do gigante espanhol, pela jogo de ida das oitavas de final da UCL. Lavezzi saiu em defesa do comandante.

“Eu realmente gosto da identidade que Sarri deu ao time. O estilo de jogo que ele implantou à equipe é muito diferente do que era antes”, destacou. “Acho que ele fez o Napoli jogar um futebol fantástico. Um tem que olhar para a realidade de uma situação e entender que o Napoli ainda não está no nível do Real Madrid, mas acho que eles estão no caminho certo”, concluiu.