Cassano diz que Balotelli, James Rodríguez e Pogba são superestimados

Cassano rescindiu contrato com a Sampdoria em janeiro por acordo mútuo (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

O excêntrico Antonio Cassano é uma figurinha carimbada na Itália por sempre conceder entrevistas polêmicas. E a Gazzetta dello Sport sabe disso. Nesta quinta-feira (27), o jornal italiano publicou uma longa entrevista com o jogador, que estampou a capa do periódico com o título “Cassano Boom!”.

“Cassano é único, uma joia preciosa, rara. Volto dentro de dois meses e irão ver”, começou a dizer o atleta, que está sem clube desde janeiro após rescindir contrato com a Sampdoria. “Messi é o melhor. Sempre. Depois, Iniesta. Então, Xavi vem junto comigo. Ainda estou no pódio”, completou o confiante atacante.

Cassano, de 34 anos, também disse que o volante Paul Pogba, o meia James Rodríguez e o atacante Mario Balotelli recebem valorização excessiva. “Pobga, James Rodríguez e Balotelli são superestimados. Pogba realmente vale € 120 milhões? Não para mim. Rodríguez vale € 80 milhões? Não. Se ele vale isso tudo, quanto Iniesta custaria com a idade que ele tem agora?”, indagou Cassano, que elogiou o empresário de Balotelli e Pogba, Mino Raiola.

“Eu desejo o melhor para Mario, e ele está indo muito bem na França, mas tanto ele quanto Pogba tiveram uma grande sorte na vida: são representados por um agente muito bom, Mino Raiola. Ele deu a ambos oportunidades incríveis”, observou.

Cassano comparou os craques Lionel Messi e Cristiano Ronaldo a dois ícones do tênis, Roger Federer e Rafael Nadal. “Messi é Federer, Ronaldo é Nadal: dois campeões com estilos diferentes. Você viu o que Messi no clássico de domingo? Barcelona ainda é uma equipe de monstros”, bradou.

Recusa às investidas da Juventus

Cassano revelou que recusou a Juventus em quatro oportunidades. “Eu disse não à Juve quatro vezes, e não me arrependo. A primeira foi quando eu estava no Bari, e aí eu escolhi a Roma, e duas vezes quando [Alessio] Secco foi diretor esportivo. [O diretor esportivo da Juventus, Giuseppe] Marotta tentou me comprar também”, concluiu.