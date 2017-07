Pato revela por que recusou Real Madrid quando deixou o Inter: "Milan era mais visado"

Pato deixou o Milan em 2013 (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, o atacante Alexandre Pato, que hoje atua no Tianjin Quanjian, da China, revelou que quando deixou o Brasil para atuar na Europa, em 2007, poderia ter ido para o Real Madrid ao invés do Milan. Segundo o jogador, a fase do time italiano era melhor que a dos merengues.

"Quando tinha 17 anos, tive a possibilidade de ir para o Real Madrid, mas eu escolhi jogar pelo Milan porque naquela época era o time mais visado e mais ganhador. Hoje é um outro Milan. Apesar da minha pouca idade, jogava frequentemente com grandes nomes como Kaká, Seedorf, Maldini e Pirlo", comentou o atleta, de 27 anos.

Pato também comentou os motivos que o fizeram deixar o Milan em 2013 e voltar ao Brasil para jogar no Corinthians. "Precisava voltar a ter confiança no meu corpo. Uma pessoa no Milan me disse que não voltaria a jogar, mas eu não pensava assim e fiz a escolha de voltar ao Brasil. No Corinthians mudaram a minha preparação e os treinos e eu fiquei bem", pontuou.

Alexandre Pato chegou ao Milan em setembro de 2007, mas teve que esperar até janeiro de 2008 para poder estrear, já que o clube não poderia inscrevê-lo antes. Logo se tornou um xodó da torcida e um titular do concorrido ataque rossonero, mas as constantes lesões atrapalharam bastante o crescimento do jogador.

No total, Pato jogou 150 vezes com a camisa do Diavolo e marcou 63 gols. Foi decisivo na campanha do título italiano em 2011 com 14 gols naquela campanha. Depois, o jogador se transferiu para o Corinthians onde as coisas não deram certo, apesar de sua completa recuperação física.

No São Paulo, Pato conseguiu mostrar um futebol bem melhor com gols e assistências e por isso voltou à Europa, mais precisamente no Chelsea e, depois, no Villareal. Ficou apenas seis meses na equipe espanhola antes de se transferir para o futebol chinês. Lá, já marcou sete gols em 14 jogos, e é um dos atletas mais queridos do time.