Ronaldo deixa em aberto futuro como gestor, mas rechaça plano de ser técnico

Nesta quarta-feira (28), o tradicional jornal Gazzetta dello Sport trouxe uma longa entrevista com Ronaldo Luís Nazário de Lima, o Ronaldo "Fenômeno". Atualmente embaixador do Real Madrid, o ídolo de inúmeras torcidas falou sobre suas perspectivas futuras dentro do mundo do futebol.

"Florentino renovou meu contrato por mais um ano e não preciso explicar o que o Real Madrid é. Entretanto, digamos que estou pronto para uma experiência diferente, dentro do universo de gestão. Tenho expandido a Ronaldo Academy pelo mundo, principalmente na China, onde alcançamos um impacto extraordinário.", contou o brasileiro.

Curiosamente, Ronaldo desenvolve este trabalho na China em conjunto com a Suning Holdings, empresa que adquiriu parte da Internazionale, em 2016. Perguntado sobre a possibilidade de assumir um cargo no clube nerazzurro, onde atuou entre 1997 e 2002, Ronaldo afirmou não vislumbrar isso imediatamente, mas reafirmou seu amor pelo clube.

"Confesso que ainda não sonhei com isso, é muito cedo. Mas eu sempre disse, muito antes da Suning chegar à Inter: este clube mora em meu coração" . O ex-jogador aproveitou para rechaçar qualquer plano de atuar à beira do gramado: "Quanto a ser treinador, nunca considerei isso. A rotina é muito pesada."

Ao comentar sobre Luciano Spalletti, novo técnico da Inter, Ronaldo afirmou que este não se trata apenas de um grande estrategista, mas também um bom nome em gerir o grupo que tem em mãos. Entretanto, o brasileiro fez questão de destacar que o treinador tem a necessidade urgente de levar o clube novamente à posição de protagonista, dentro no cenário europeu.

Dois jovens personagens do futebol italiano também foram assunto debatido na entrevista: Gabigol, atacante da Internazionale, e Gianluigi Donnarumma, goleiro do Milan. Bastante diplomático, o ex-jogador ponderou sobre a situação dos dois atletas.

"Sobre o Gabigol, sei que a adaptação ao futebol italiano é complicada. O jogador que vi no Brasil tem muita qualidade, mas na Inter, será que está fazendo o certo para impressioná-los?".

Acerca do arqueiro milanista, Ronaldo declarou que é preciso cuidado antes de julgar o jogador. "Não estou do lado de Donnarumma, mas acho que é preciso cuidado com os julgamentos. Ele tem o direito de decidir, optar por onde acredita que estará mais motivado e valorizado. Cada um tem os seus próprios desafios pessoais e é preciso respeitar isso", concluiu.