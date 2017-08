Velho de guerra! Aos 35 anos, atacante Borriello iguala recorde histórico na Serie A

(Foto: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images)

No último domingo (27), o recém-promovido Spal recebeu a Udinese e conseguiu importante vitória por 3 a 2, a primeira do clube de Ferrara após seu retorno à elite do futebol italiano. Um dos gols do time da casa foi de Marco Borriello, veterano de 35 anos e com vasto currículo na Serie A.

O tento anotado aos 25' da primeira etapa foi o primeiro de Borriello com a camisa do Spal, 12º clube pelo qual o atacante balança as redes na Serie A. Ao anotar gol com 12 camisas diferentes, o camisa 22 igualou a marca histórica do também atacante Nicola Amoruso, com longa carreira na Itália entre os anos 1990 e 2000.

Em entrevista concedida ao site Tuttomercatoweb, o empresário do atleta, Andrea D'Amico, falou sobre o recorde estabelecido e revelou o grande objetivo do veterano para a temporada 2017/18.

"Foi uma noite histórica e mágica. Estou muito feliz por Marco, ele é um profissional exemplar, sempre mostrando aplicação máxima em seu trabalho, dentro e fora de campo. Borriello vive para o futebol, cuidando de todos os aspectos de sua vida diária para um melhor resultado. Seu grande objetivo é jogar na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.", contou o agente.

Revelado no Milan, Borriello anotou seu primeiro gol na Serie A em 2003, aos 20 anos de idade, defendendo a camisa do Empoli. Desde então, o atacante deixou a sua marca por outros onze clubes: Reggina, Sampdoria, Treviso, Milan, Genoa, Roma, Juventus, Carpi, Atalanta, Cagliari, Spal.

Foi no Genoa a fase mais "artilheira" do jogador, anotando 31 gols em três passagens pelo clube, sendo 19 deles em 2007/08. O bom desempenho do atacante nesta temporada chamou atenção do Milan, seu clube formador, onde permaneceu até 2010, quando se transferiu para a Roma.

Ao todo, Borriello soma 96 gols em 326 partidas na Serie A.