Para Buffon, Real Madrid não precisa contratar Donnarumma

Donnarumma e Buffon durante treino da Seleção Italiana, em Florença, Itália (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Um dos maiores goleiros da história do futebol italiano, Gianluigi Buffon deve pendurar as chuteiras após a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O maior candidato a sucedê-lo na função de ídolo nacional, sendo um arqueiro, é seu xará Gianluigi Donnarumma, do Milan, 21 anos mais novo que o camisa 1 da Juventus. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Buffon opinou sobre uma possível transferência do jovem ao Real Madrid.

Antes de renovar contrato com o clube de Milão, Donnarumma chegou a ser especulado para reforçar o gigante espanhol e o francês Paris Saint-Germain. No entanto, o jogador, que havia recuado a primeira proposta para estender vínculo com os rossoneri, reviu sua decisão e decidiu prorrogar sua permanência no San Siro até 2021.

+ Bem recepcionado pelo San Siro, Donnarumma se declara ao Milan: "Orgulho de vestir essa camisa"

Na visão de Buffon, o Real Madrid não precisa de Donnarumma, uma vez que, segundo o juventino, dispõem de um grande goleiro em sua meta, o costarriquenho Keylor Navas. “Nesses dez anos não faltou nada ao [Real] Madrid, compraram os melhores jogadores. Mas é verdade que Keylor [Navas] é um grande goleiro, apesar do que é dito. Com ele, ganharam duas [taças da] Champions e, em muitas vezes, foi importante nas fases para chegar e ganhar. Não creio que haja necessidade de contratar [Donnarummar], os resultados dizem que eles ganham”, avaliou.

Titular indiscutível do Milan, Donnarumma é o reserva imediato de Buffon na Seleção Italiana. Ambos devem ser figurinhas carimbadas na Copa do Mundo do ano que vem. Mas, para chegar ao Mundial, a Itália precisa se qualificar nas Eliminatórias Europeias. No Grupo G, a Azzurra tem 16 pontos e aparece em segundo lugar, atrás da Espanha. Caso os italianos não consigam tirar os espanhóis da liderança até o término das Eliminatórias – faltam três rodadas para o encerramento da competição –, eles terão de passar pela repescagem europeia.