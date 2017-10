Após colocar currículo no Linkedin, zagueiro Zaccardo é anunciado como reforço de clube maltês

Google Plus

Zaccardo é o primeiro campeão mundial a atuar pelo Hamrun Spartans (Foto: Divulgação/Hamrun Spartans)

Embora a janela de transferência tenha se fechado em agosto, ainda há tempo para os jogadores sem clube assinem por novas agremiações. Nesta quarta-feira (4), o lateral-direito Cristian Zaccardo, campeão do mundo com a Itália em 2006, foi anunciado pelo Hamrun Spartans, de Malta.

Depois de chegar a anunciar o seu currículo como atleta pelo LinkedIn, rede social que tem como objetivo empresas e profissionais de diversas áreas, o italiano, de 35 anos, com passagens por Parma e Milan, chega sem custos ao clube maltês. Segundo nota divulgada no site do time, ele deve estrear em breve.

"Graças às sucedidas negociações, temos o prazer de anunciar Cristian Zaccardo, o primeiro campeão do mundo a jogar pela Premier League maltesa. Esperamos que o atleta faça a sua estreia no próximo dia 15 de outubro em um jogo contra nosso rival direto na tabela", informou.

Fundado em 1907, o Hamrun Spartans já se sagrou campeão da liga principal de seu país por sete vezes. Além de Zaccardo, a equipe conta com oito brasileiros em seu elenco. O destaque fica para o atacante Chico, que é titular da equipe e tem um gol nos últimos cinco jogos. Atualmente, os espartanos se encontram na sétima colocação do campeonato, com três vitórias, um empate e duas derrotas.