Jorginho é hostilizado por brasileiros no Instagram após vexame da Itália

Jorginho lamenta empate contra a Suécia (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

O volante Jorginho, do Napoli, selou hoje seu destino em relação à carreira internacional. Ao ser titular da Seleção Italiana contra a Suécia, o jogador participou de sua primeira partida oficial com a camisa da Azzurra e não poderá atuar por nenhuma outra seleção, incluindo a brasileira, para a qual era observado. Após o vexame da Itália, que empatou em 0 a 0 com os suecos, e está fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1958, o atleta foi hostilizado por brasileiros em sua conta no Instagram.

Alguns internautas não perdoaram a escolha de Jorginho pelos azzurri, e aproveitaram a eliminação para ironizar o volante napolitano no Instagram, o xingando e condenando sua decisão de não atuar pelo escrete canarinho. Nascido no Brasil, o jogador se mudou para a Itália ainda na infância, e fez toda a sua carreira futebolística no país em forma de bota.

Geral está atacando o Jorginho pelo o insta por ter escolhido a seleção da Itália: pic.twitter.com/5OM0CERAwv — Coisasdavida (@Coisadavidinha) 13 de novembro de 2017

Revelado pelo Hellas Verona, Jorginho teve uma temporada pelo Sambonifacese, da terceira divisão italiana, e se transferiu, em 2014, para o Napoli, se tornando uma das peças mais fundamentais da equipe comandada, hoje, por Maurizio Sarri. Desde então, vem sendo alvo de disputa entre as seleções, mas sempre demonstrou preferência pela Itália, pela qual já havia participado de jogos amistosos. Preterido por Giampiero Ventura em diversas ocasiões, acabou sendo titular no derradeiro confronto contra a Suécia, nesta segunda (13).