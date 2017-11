Montella segue confiante após revés contra o Napoli: "Brigaremos por Champions League"

Google Plus

(Foto: Franco Romano/NurPhoto via Getty Images)

Mesmo após a derrota para o Napoli por 2 a 1 no último sábado (18), o treinador do Milan, Vincenzo Montella, em entrevista ao canal Premium Sport, mostrou satisfação com a atuação de sua equipe, avaliando que viu um crescimento em relação a partidas anteriores, mas revelou ficar chateado por mais uma derrota na competição:

"O time demonstrou muita personalidade e as tramas feitas tiveram um crescimento. Fico mal em ver a equipe jogar dessa maneira e sair derrotada. Devemos melhorar nos últimos 20 metros do campo, mas eu vi um Milan presente. Estou contente pela atuação, mas com raiva pelo resultado.", comentou o treinador que tem sido bastante criticado.

Depois, mostrou otimismo em relação ao futuro do Diavolo no campeonato, já que o time está longe da disputa pela Champions League e revelou que a partir de agora, o time precisará abrir uma sequência de resultados positivos e enfrentará equipes de menor expressão na tabela.

"Eu sou muito otimista porque vejo o time crescer. Os outros estão com um rendimento altíssimo, mas não vão manter até o final. Estou convencido de que lutaremos por um lugar entre os quatro primeiros. O que falta? Vencer jogos e a partir de agora, enfrentaremos jogos menos difíceis e devemos vencê-los", salientou.

Por fim, tentou explicar sobre as seis derrotas do Milan terem sido exatamente para os times que estão à frente na tabela, ressaltando que o elenco foi muito modificado e que é preciso tempo e paciência para poder atingir certos níveis de competitividade.

"As últimas duas derrotas foram contra Napoli e Juventus, times que são objetivamente melhores que nós. Para chegar ao nível dessas equipes é preciso tempo: é um percurso que devemos fazer. Foi feita uma revolução no elenco e preciso fazer escolhas, já que são muitas caras novas, mas estou convicto de que vamos evoluir muito mais.", encerrou.