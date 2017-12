Inzaghi destaca postura laziale no triunfo contra Sampdoria: "Volta por cima em um estádio difícil"

(Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Na noite do último domingo (3), Lazio e Sampdoria encerraram a 15ª rodada da Serie A 2017/18. Em um jogo bastante disputado e com emoção até os minutos finais, a equipe da capital italiana conseguiu uma suada e importante vitória, de virada: 2 a 1, gols de Milinkovic-Savic e Caicedo, já nos acréscimos. Zapata anotou o tento da Samp.

A vitória no Estádio Luigi Ferraris, considerado um dos estádios mais complicados para as equipes visitantes, rompeu um momento de 'instabilidade' laziale dentro da Serie A. A equipe de Inzaghi vinha de dois jogos sem vitória: Roma e Fiorentina. Após a partida, o treinador celebrou o placar positivo e a postura de seus jogadores.

"Não posso reclamar da postura dos rapazes, uma vez que merecíamos estar à frente do marcador já no primeiro tempo. Mesmo com o erro cometido, meus jogadores continuaram concentrados e foram capazes de dar a volta por cima em um estádio dificílimo de jogar", celebrou o comandante.

O placar levou o time biancocelesti aos 32 pontos, abrindo seis de vantagem para a própria Sampdoria, sexta colocada. A Lazio segue sua caça à quarta posição, hoje ocupada pela arquirrival Roma, com 34 pontos.

Além disso, o triunfo no Luigi Ferraris consolidou o começo de 2017/18 como o melhor do clube na história da Serie A. Apesar da marca expressiva, o treinador reafirmou foco total em manter o trabalho duro e conquistar, ao final da temporada, o principal objetivo: vaga nas competições europeias.

"Criamos uma boa vantagem em relação aos nossos perseguidores, mas ainda há um longo caminho a percorrer e queremos nos qualificar para as competições europeias novamente. Sabemos que é difícil, mas o nosso grupo continua muito unido, trabalha duro e desfruta do futebol", comentou.

Durante a entrevista, o comandante laziale tornou a falar criticamente acerca do uso da tecnologia do árbitro de vídeo. Na 14ª rodada, a equipe da capital sofreu o empate contra a Fiorentina já nos acréscimos, em uma penalidade marcada através do VAR. Contra a Samp, não houve utilização do recurso após um lance polêmico envolvendo o zagueiro Bereszynski.

"O VAR (árbitro de vídeo) parece estar dando errado para nós no momento, pois este lance [Bereszynski] teria sido uma penalidade importante. Ainda não consigo superar os eventos da semana passada. Estou apenas desapontado, pois parece que agora temos sempre que hesitar antes de comemorar", concluiu.