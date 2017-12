Diretoria do Milan cancela ceia de Natal e anuncia período em retiro para elenco

Milan é apenas o sétimo colocado na tabela da Serie A (Foto: Gaetano Piazzolla/Action Plus via Getty Images)

Nesta segunda-feira (18), o Milanello, CT do Milan, amanheceu de forma diferente. Depois de uma derrota de 3 a 0 para o Hellas Verona, a diretoria milanista tomou uma decisão rígida para tentar reverter a má campanha que os rossoneri vêm fazendo na Serie A.

Em busca de um foco para os próximos confrontos contra a Atalanta e Fiorentina, concorrentes direto no meio da tabela e Internazionale, pela Copa Itália, a diretoria milanista anunciou o cancelamento do tradicional jantar natalino. O evento, que reúne jogadores, comissão técnica e funcionários do clube, juntamente com a diretoria, iria acontecer nesta terça-feira (19).

Além do repentino cancelamento, o clube emitiu um comunicado informado que o elenco de Gennaro Gattuso ficará quatro dias em um retiro, visando a 18° rodada do campeonato. No comunicado, o clube não entra em detalhes, mas irão passar mais informações com o passar dos dias.

#ACMilan comunica che la squadra sarà in ritiro da domani fino a data da destinarsi

AC Milan announce that the team will go on a training retreat from tomorrow until further notice — AC Milan (@acmilan) 18 de dezembro de 2017

O fato já é algo corriqueiro na rotina do clube, em abril de 2016, o elenco também passou alguns dias concentrado em Milanello. Na época, Sinisa Mihajlovic que comandava os Diavolo, optou em manter a equipe no centro de treinamento após uma derrota para a Atalanta. No jogo seguinte, contra a Juventus, o Milan perdeu por 2 a 1, decretando a demissão do técnico sérvio que hoje comanda do Torino.

Com sete derrotas em 17 jogos, o Milan oscila entre boas atuações e apagões durante a temporada 2017/18. A equipe tem 24 pontos e é a oitava colocada na tabela da liga italiana. A Roma, primeiro time dentro do G-4, tem 14 pontos de vantagem para os rossoneri.