Conte descansa titulares e confirma time alternativo na Copa da Inglaterra

Foto: Divulgação/Chelsea FC

Antonio Conte falou com a imprensa na tarde desta sexta-feira (17) sobre a viagem do Chelsea à Wolverhampton, pela quinta rodada da Copa da Inglaterra que acontecerá neste sábado (18), contra o Wolves, às 15h30 no Molineux Stadium. O treinador também comentou sobre outros assuntos.

Em Cobham, Conte foi questionado pela primeira vez sobre a possível volta de John Terry, que perdeu jogo da semana passada contra o Burnley. O italiano falou também sobre poupar mais jogadores contra o time na Copa da Inglaterra.

Sim, John Terry está apto para este jogo, ele está bem. Todos os jogadores estão disponíveis, mas há situações que são melhores para manter sob controle", relatou Conte. "Marcos Alonso precisa de um pouco de descanso, e com David Luiz temos a oportunidade de dar-lhe uma semana inteira para recuperar bem. Todos os jogadores estão em boa forma e o único problema que tenho é fazer as melhores escolhas para o jogo. Seu joelho está bem, tem melhorado muito desde o jogo em Manchester. É importante manter a situação sob controle. Ele está treinando com o técnico", acrescentou Conte, quando perguntado sobre o zagueiro brasileiro.

Conte também explicou por que, com este tipo de jogos, pode ser difícil encontrar a escalação certa ao selecionar sua equipe. "Quando você tem este tipo de jogo, neste momento, é muito importante encontrar o equilíbrio certa. Pode ser uma boa oportunidade para ver alguns jogadores que não têm jogado muito. É importante encontrar o equilíbrio certo e fazer a escolha certa. 'Eu não quero que meus jogadores parem por 14 dias e reinicie, o que pode ser muito perigoso. Esta competição é muito importante para nós, então devemos chegar à próxima rodada", disse.

Antonio Conte foi questionado sobre o futuro de dois jogadores importantes no elenco do Chelsea: Diego Costa e Dominic Solanke. O técnico italiano disse estar confiante na renovação do Diego Costa por mais uma temporada, mas não do outro atleta.

"Eu não sei sobre esta situação (um novo contrato para Diego Costa). É muito importante estar focado no presente e não olhar muito para frente. No final da temporada vamos ver a situação. Estou confiante" disse ele.

O técnico não deixou de falar sobre o jogo deste sábado (18), ressaltando que não será uma partida fácil e completou dizendo sobre a vontade de ganhar ambas as competições disputadas pelo Chelsea, sendo elas a Premier League e a Copa da Inglaterra.

"Eu gosto de ganhar todas as competições em cada temporada. Com certeza, não será fácil no campeonato ou na FA Cup. Se você me perguntar se eu quero tentar ganhar ambas as competições, sim com certeza. Devemos ter essa mentalidade vencedora. Quando você é treinador ou jogador do Chelsea, você deve ter a ambição de vencer todas as competições que você joga", disse Conte.

"Na liga há seis equipes que podem lutar até o fim para ganhar o título. Na FA Cup há 16 equipes que são muito fortes. Nosso alvo é alcançar a próxima rodada. Amanhã não será fácil. Os lobos venceu o Liverpool e Stoke fora. Devemos prestar grande atenção porque eles mostraram no passado recente que eles têm a capacidade de vencer grandes equipes. Espero que amanhã seja diferente eo Chelsea chegue à próxima fase", finalizou o técnico italiano.