Chelsea anuncia contratação do atacante Álvaro Morata junto ao Real Madrid

Morata estava na reserva no Real Madrid

O Chelsea anunciou juntamente com o Real Madrid, nesta quarta-feira (19), um o acordo para a transferência do atacante Álvaro Morata, ao clube inglês. Segundo a imprensa inglesa, os Blues pagarão 70 milhões de libras (cerca de R$ 287 milhões) aos espanhóis, concretizando o que seria a transferência mais cara da história do clube londrino, superando o também espanhol Fernando Torres, comprado por 50 milhões de libras, em 2011.



"O Real Madrid e o Chelsea chegaram a um acordo pela transferência do jogador Álvaro Morata, pendente de aprovação de exames médicos. O clube quer mostrar seu agradecimento por esses anos de dedicação e profissionalismo e por seu comportamento exemplar desde sua formação na nossa base até sua trajetória na equipe profissional", anunciou o Real Madrid, em nota.

Morata deve chegar ao clube londrino nos próximos dias. O atacante viajou junto com com o restando do elenco merengue para os Estados Unidos – para participar de um torneio de pré-temporada. O atleta irá realizar exames médicos antes de assinar o contrato com o Chelsea.

Aos 24 anos, Morata já conquistou duas vezes a Uefa Champions League, um troféu da La Liga e outro da Serie A. Na temporada 2016/17, Morata marcou 20 gols em 43 partidas e atuou 19 vezes como titular. O atacante chega para o Chelsea para comandar o ataque dos Blues, que está perto de perder o seu principal atacante, Diego Costa.



Morata foi integrado ao elenco profissional do Real Madrid pela primeira vez em 2010, e ajudou o clube espanhol a conquistar a décima Champions League, além de ter sido muito elogiado na temporada de 2013/14.

Essa é a segunda vez que o atacante se despede dos merengues – o jogador foi comprado pela Juventus, onde atuou nas temporadas 2014/2015 e 2015/16, entretanto, Real recomprou o atleta no ano passado por 30 milhões, cerca de R$ 108,8 milhões, exercendo uma cláusula contratual.