Conte compara Lukaku com Morata, nova contratação do Chelsea: "Estão no mesmo nível"

Após anunciar a contratação do atacante espanhol Álvaro Morata, que estava no Real Madrid, o treinador do Chelsea, Antonio Conte, assegurou que seu novo comandado está no mesmo nível do belga Romelu Lukaku, novo centroavante do Manchester United.

Em entrevista ao tabloide Daily Mail, o técnico italiano mostrou bastante otimismo com a chegada de Morata, e admitiu que já tinha tentado a contratação do espanhol quando ele ainda estava à frente da Juventus.

"Eu o queria quando ainda estava na Juventus. Ele era muito jovem na época, mas depois das experiências na Itália e no Real Madrid, acredito que ele esteja pronto para jogar no Chelsea", afirmou. "Morata e Lukaku estão no mesmo nível, as primeiras escolhas para os principais clubes como o Chelsea e o Manchester United", bradou.

O italiano comentou também sobre seu desejo de permanecer nos Blues, apesar de uma primeira temporada desafiadora. "Eu me encontrei em um novo país sem minha família, era importante que eu entendesse a situação. Certamente gostei da minha primeira temporada na Inglaterra e no Chelsea, mas devo ser honesto, foi muito difícil para mim e para a minha família. Minha ideia era sempre ficar e dar continuidade a esse trabalho. Meu desejo e do clube eram para continuar, então renovei o contrato", revelou.

Por fim, Conte falou acerca da situação do atacante Diego Costa, artilheiro do time na temporada passada, mas que já procura outro clube. "Em janeiro, a situação era clara para todos: nos separaríamos em junho. Eu tomei essa decisão em janeiro e eu a respeitei. O mais importante é a equipe e não o indivíduo", findou.