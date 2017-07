United vence Real Madrid nos pênaltis e segue invicto na Champions Cup

Neste domingo (23), Real Madrid e Manchester United duelaram pela Champions Cup, torneio amistoso que está acontecendo nos Estados Unidos. Após um 1 a 1 no tempo normal, com Casemiro marcando para os blancos, enquanto Lingard fez para os Diabos Vermelhos, os ingleses venceram nos pênaltis por 2 a 1 e seguem invictos na competição.

O Real Madrid retorna aos gramados norte-americanos na madrugada de quarta (26) para quinta-feira (27), às 00h35, quando encara outra time inglês, dessa vez o Manchester City. Na quarta-feira, às 20h30, o United pega o outro espanhol da competição, o Barcelona.

Merengues são melhores, mas Lingard marca no fim e deixa United na frente

Boa parte da primeira etapa foi resumida em, claramente, pré-temporada. As duas equipes erravam demais na hora de tentar chegar ao gol, além de não conseguir finalizar à meta adversária. O Real Madrid conseguia ficar mais tempo com a bola, trocando belos passes, mas sem tanta objetividade, enquanto o United buscava mais os contra-ataques e a saída em velocidade.

Em um jogo muito morno, nenhuma chance criada até perto do final da primeira etapa, quando Lingard recebeu no meio, levou com bastante espaço, arriscou e a bola passou muito perto da meta merengue, na primeira boa chegada do jogo.

Só que no final da primeira etapa, a rede balançou, e em grande estilo, quando o francês Martial recebeu na esquerda, fez um carnaval, deixando a defesa do Real Madrid totalmente perdida, invadiu a área e cruzou para Lingard, que completou para o totalmente livre na pequena área e abriu o placar em San Francisco: 1 a 0 Manchester United.

Real Madrid segue melhor, empata com Casemiro e leva decisão para os pênaltis

Segundo tempo começou e o Real Madrid mudou, acredite, todo o time, com um time formado quase que só de jogadores do Real Madrid Castilla. Apenas Casilla, Theo, Casemiro e Kovacic eram da equipe principal. Por outro lado, o United colocou alguns titulares, como Pogba, Lukaku e De Gea.

Mas quem pensa que seria "moleza" para os ingleses por conta da juventude dos 11 merengues, errou, pois o Real Madrid conseguiu chegar ao empate, quando Theo foi lançado pela esquerda, chegou antes de Lindelof na jogada e foi derrubado pelo zagueiro sueco: pênalti para os espanhóis. Casemiro, que virou o capitão na segunda etapa, foi para a cobrança e soltou uma bomba indefensável para De Gea: 1 a 1.

O Real Madrid seguiu melhor na partida. Mesmo com uma molecada, os merengues seguiam ficando mais tempo com a bola, trocando passes com bastante qualidade e até chegando, mas, mais uma vez, pecando na hora de finalizar as jogadas. O United não criava absolutamente nada. Com isso, a partida seguiu empatada e se encaminhou para as penalidades.

Em disputa de pênaltis com vários erros, United leva a melhor e vence

As cobranças de pênaltis prometiam ser equilibrada... e até foram, mas pela quantidade de erros. As duas primeiras cobranças de cada equipe não foram convertidas. Na terceira cobrança, Mkhitaryan fez para os Red Devils, enquanto Quezada marcou o gol dos merengues. Depois foi a vez de Lindelof e Theo perderem as cobranças para suas equipes. Na última cobrança do United, Blind marcou, enquanto Casemiro, que havia acertado no tempo normal, mandou no travessão e os ingleses confirmaram a vitória.