Danilo revela que ligação de Guardiola foi fundamental para acertar com Manchester City

Brasileiro também disse que Zidane pediu para ficar na Espanha (Foto: Divulgação / Manchester City)

Há alguns dias, o brasileiro Danilo foi anunciado como novo jogador do Manchester City. Depois de dois anos e cinco títulos no Real Madrid, ele decidiu mudar de clube e ouviu diversas propostas - entre elas do Chelsea, atual campeão inglês, que o lateral recusou para jogar pelos Citizens.

Danilo deu entrevista e explicou o motivo que o fez dizer 'não' aos Blues, e esse motivo tem um nome: Pep Guardiola, um dos treinadores mais famosos do mundo.

"Tudo aconteceu muito rápido. Eu estava treinando com o Real Madrid e o Pep me ligou. Então, fiquei muito motivado para fazer essa mudança e vir trabalhar com ele. O Zidane tentou me convencer a ficar, mas eu tinha certeza que era hora de sair. Eu precisava pensar um pouco mais em mim e achar um lugar onde tivesse mais opções".

Danilo também falou sobre a proposta que recebeu do Chelsea, e afirmou que fez a decisão sem muita hesitação: "Não foi uma escolha difícil preferir o City ao Chelsea. No momento em que Pep me ligou, eu já sabia o que fazer"

Vivendo um mau momento na Espanha, mudar de liga pode fazer com que ele melhore seu desempenho dentro de campo. O brasileiro falou sobre se acostumar a um novo estilo de futebol, agora comandado por Guardiola, e se mostrou otimista em relação ao novo clube.

"Em todos os times que joguei, os objetivos sempre foram os mesmos. Vejo potencial aqui, mas toda mudança exige adaptação, então espero que a minha seja bem rápida para que eu poder ajudar o time. Vou dar meu melhor", concluiu ele.

Danilo fez 56 partidas pelo Real Madrid nas últimas duas temporadas, marcando três gols e dando nove assistências no total.