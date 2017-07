Ex-Real Madrid, Danilo assina com Manchester City e comemora chance de trabalhar com Guardiola

Danilo ainda não definiu qual número vai colocar na camisa (Foto: Divulgação/ Manchester City FC)

O Manchester City confirmou, na manhã deste domingo (23), a contratação do lateral-direito Danilo, de 26 anos, junto ao Real Madrid. Após realizar os tradicionais exames médicos, o defensor assinou contrato por cinco temporadas com os Citizens. Os valores da negociação não foram informados oficialmente, mas a imprensa inglesa reporta que o atleta tenha custado £ 26,5 milhões (R$ 109,11 milhões) ao clube.

O jogador já se junto ao restante do grupo, que está em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde o time realiza a pré-temporada. Em entrevista ao site do City, Danilo comemorou a transferência para a equipe inglesa e revelou que o interesse do técnico Pep Guardiola em contar com seu futebol pesou no momento da escolha.

“Estou muito satisfeito por me juntar ao Manchester City. Outros clubes mostraram bastante interesse, mas sempre foi o meu desejo jogar com Guardiola. Assim que soube do seu interesse, eu sabia que tinha de ser um jogador do City”, contou. “Estou ansioso para começar e para conhecer os meus colegas de equipe nas próximas semanas”, completou.

O diretor de futebol do Manchester City, Txiki Begiristain, enalteceu a versatilidade do brasileiro. “Danilo é um grande jogador, que oferecerá bastante qualidade ao nosso plantel. Ele pode jogar em diferentes posições, tanto na defesa quanto no meio-campo, aumentando as opções de Pep ao longo da temporada. Sentimos que ele detém as características necessárias para ser bem-sucedido aqui no City e estamos ansiosos para vê-lo crescer aqui”, afirmou.

Concebido nas divisões de base do América-MG, Danilo se destacou no time mineiro e chamou a atenção do Santos, que o contratou em 2010. O lateral aumentou seu nível ao chegar à Vila Belmiro, e, ao lado de Neymar e Alex Sandro, ajudou a equipe alvinegra a vencer em 2011 o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores da América.

Rumou à Europa em 2011, depois que o Porto o comprou do Santos. Permaneceu dois anos em Portugal, participando das conquistas da Primeira Liga (Campeonato Português). No verão europeu de 2015, o Real Madrid acertou sua contratação por € 31,5 milhões, à época. No clube merengue, disputou 56 jogos, marcou três gols e deu nove assistências.

Ao lado das estrelas do Real Madrid, Danilo venceu duas Uefa Champions League (2015/16 e 2016/17), uma La Liga (2016/17), uma Supercopa Europeia (2016) e um Mundial de Clubes da Fifa (2016).

Danilo é o quinto reforço do Manchester City para a próxima temporada. O meia Bernardo Silva, o goleiro Ederson, o volante Douglas Luiz e o lateral-direito Kyle Walker são os outros. O clube deve anunciar nos próximos dias a contratação do lateral-esquerdo Emanuel Mendy, do Monaco. O jogador francês já está a caminho de Los Angeles para assinar com os Citizens.