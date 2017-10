Ex-meia do Chelsea, Ray Wilkins se mostra pessimista na Premier League após derrotas

Wilkins tem 179 partidas e 30 gols pelo Chelsea (Foto: Salah Malkawi/Getty Images)

A fase do Chelsea na Premier League não anda positiva. No último sábado (14), os Blues perderam fora de casa para o Crystal Palace por 2 a 1 pela oitava rodada da competição – até então, o Palace era o único time no torneio a não ter feito nenhum gol e perdido todas as partidas. Foi a segunda derrota seguida do atual campeão, que já havia perdido para o Manchester City por 1 a 0 dentro de casa no dia 30 de setembro, antes da pausa para a rodada de eliminatórias para a Copa do Mundo. E o atual momento desagradou um ex-jogador de nome na história da equipe.

Em entrevista à Sky Sports, Ray Wilkins comentou sobre a situação do Chelsea. O ex-meia, revelado pelos Blues em 1973 e que fez 179 partidas na equipe de Stamford Bridge, além de ter participado das Copas do Mundo de 1982 e 1986 pela seleção da Inglaterra, foi enfático ao afirmar que as chances de título do time do técnico Antonio Conte estão indo embora com as derrotas e mostrou-se desapontado com o desempenho no último revés para o Palace.

“Isso é muito prejudicial para Antonio Conte. Eles estão nove pontos atrás do Manchester City, já tendo jogado contra eles no Stamford Bridge. No momento as chances de título deles estão desaparecendo rapidamente. Mas eu sinto muito por ele já que odiaria ver mais derrotas surgirem, pois acho que ele faz um bom trabalho. Eles não lutaram (contra o Crystal Palace) e caíram chorando. É terrível para o Chelsea perder dessa maneira. Eles simplesmente não tiveram energia ou vida e eu fiquei desapontado”, disse Wilkins.

Desde que assumiu o Chelsea na temporada passada, esta é a segunda vez que Conte perde dois jogos seguidos. A primeira foi justamente na época anterior, quando na quarta e na quinta rodada vieram dois tropeços: em casa para o Liverpool por 2 a 1, e fora para o Arsenal por 3 a 0, onde o trabalho do italiano passou a ser bem questionado. A partir dali, porém, o time londrino atingiu uma sequência de 13 jogos invicto, assumiu a ponta e não largou mais até o fim. Segundo Wilkins, para o Chelsea vencer o campeonato novamente vai ser necessária uma reação parecida, pois o Manchester City já está nove pontos à frente tendo vencido o confronto direto do primeiro turno em Londres. Além disso, o time de Pep Guardiola marcou incríveis 29 gols e tomou apenas 4 em oito jogos.

Conte recebeu muitas críticas após a derrota contra o Palace (Foto: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

“Não estaria assim assim se ainda tivéssemos dois jogos contra o Manchester City. Mas não temos. Já perdemos para o City e o time deles está absolutamente desenfreado. Não importa contra quem eles joguem, estão marcando muitos gols. Conseguir voltar contra isso é difícil. Eles têm que entrar em uma sequência como a que tiverem depois que o Arsenal ganhou de nós no asno passado se quiserem manter qualquer chance”, acrescentou.

Por fim, Wilkins acredita que o elenco do Chelsea está mais fraco em relação à temporada passada. O atual assistente técnico do Aston Villa na segunda divisão inglesa (e que foi assistente do Chelsea entre 2008 e 2010) lembrou das saídas do volante Nemanja Matic para o Manchester United - substituído por Tiemoué Bakayoko, vindo do Monaco - e do atacante Diego Costa para o Atlético de Madrid, além da lesão do substituto deste último, Álvaro Morata, contratado junto ao Real Madrid. Ele também não poupou críticas ao desempenho do atacante reserva do time, Michy Batshuayi, que teve que substituir Morata durante o seu tempo de inatividade (o espanhol já retornou aos treinos e deve ser reforço nos próximos dias).

“Acho que o time está mais fraco. Substituímos Matic com Tiemoué Bakayoko. Nos próximos anos, ele (Bakayoko) será um jogador excepcional porque ele tem estatura e habilidade. Ele marcou no sábado, mas não é um grande artilheiro do meio do campo. Matic também não era, mas ele tinha o know-how de como jogar naquela posição. Bakayoko ainda está crescendo nisso. Morata na frente fez um grande trabalho, mas para mim ele não é o Diego Costa e infelizmente ainda o perdemos, então temos que contar com o Batshuayi. No sábado ele foi um passivo. Seu movimento foi quase nulo e vazio. Quando você está em um time como o Chelsea, seu movimento deve de primeira classe na frente”, complementou.

O próximo jogo do Chelsea é pela Uefa Champions League, nesta quarta-feira (18) em casa contra a Roma. Na Premier League, o desafio seguinte é contra o Watford, também em casa no sábado (21).