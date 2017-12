Gabriel Jesus e De Bruyne saem lesionados, Ederson pega pênalti, e City empata com Palace

O Crystal Palace alcançou um feito que nenhum outro clube conseguiu nesta temporada: não levar gols do Manchester City. Neste domingo (31), os Eagles seguraram um empate sem gols com os Citizens, em Londres, e interromperam um sequência de 18 vitórias seguidas do rival na Premier League. Na reta final da segunda etapa, o goleiro brasileiro Ederson ainda defendeu com as pernas um pênalti de Luka Milivojevic. O jogo valeu pela 21ª rodada da liga inglesa.

A notícia negativa para o City ficou por conta das lesões de Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o atacante caiu no gramado após tentar evitar a chegada do meia Andros Townsend. O brasileiro girou o corpo, "abriu o compasso" e sentiu o joelho esquerdo.

O camisa 9 da Seleção Brasileira recebeu atendimento médico e chegou a voltar ao jogo, mas, 12 minutos depois, caiu no chão mais uma vez, chorando de dor, e foi substituído pelo argentino Sergio Agüero. Ainda não se sabe a gravidade da lesão.

De Bruyne, por sua vez, tomou uma pancada na perna direita de Jason Puncheon logo depois de Ederson defender o pênalti de Milivojevic. O belga precisou deixar o campo de maca e com a perna imobilizada.

De Bruyne recebeu uma entrada dura e não conseguiu ficar em campo (Foto: Catherine Ivill/Getty Images)

Com a bola rolando, o City encontrou muitas dificuldades diante do Crystal Palace. No primeiro tempo, por exemplo, o time de Manchester conseguiu apenas uma clara chance de gol. Agüero bateu da entrada da área, a bola desviou em Fosu-Mensah e tocou na trave.

Os donos da casa abdicaram do jogo na etapa final e se fecharam em seu campo, postados num 4-1-4-1. Apesar do ferrolho, o City martelou. O goleiro Hennessey salvou os Eagles após chute à queima-roupa de Sané. O disparo de fora da área de De Bruyne também acabou nos braços do arqueiro do Palace.

Quando o jogo caminhava para um final tranquilo, Sterling derrubou Zaha dentro da área. O árbitro Jonathan Moss assinalou pênalti. Milivojevic foi para a cobrança, bateu baixo no meio do gol, e Ederson pegou com as pernas.

O resultado não influência na posição de ambos os clubes na tabela da Premier League. O City, que tem 59 pontos, continua isolado na liderança, a 14 pontos do vice-líder, Chelsea. Já o Palace segue em 17º, uma posição acima da zona de rebaixamento, com 19 pontos, mesma pontuação do Newcastle, que leva vantagem no saldo de gols – -11 contra -14.

City e Palace voltam a campo dois dias após o Ano-Novo. Na terça-feira (2), às 18h (de Brasília), os Citizens recebem o Watford, no Etihad Stadium. Um pouco mais cedo, às 17h45 (de Brasília), os Eagles visitam o Southampton, no St. Mary's Stadium. Ambos as partidas válidas pela 22ª rodada da Premier League.