Com autoridade, United vence Stoke e diminui diferença em relação ao City

Pela 23ª rodada da Premier League, o Manchester United recebeu o Stoke City na noite desta segunda-feira (15) e venceu por 3 a 0. O triunfo leva o time de José Mourinho aos 50 pontos e diminuem a diferença para o City, que agora é de 12 pontos.

O Stoke, por sua vez, acumula sua terceira derrota consecutiva no campeonato e segue na zona de rebaixamento. Apesar de ter feito um primeiro tempo relativamente parelho contra o United, acabou sucumbindo diante da superioridade do rival.

O Manchester United volta à campo no próximo sábado (20) contra o Burnley, fora de casa. Já o Stoke recebe o Huddersfield no mesmo dia e irá contar com a estreia do novo comandante Paul Lambert.

United marca no início, Stoke equilibra mas sofre segundo gol

Como já era esperado, o time da casa tomou as rédeas da partida. E foi recompensado logo aos nove minutos, quando o capitão Valencia, retornando de lesão, marcou um belo gol de canhota, 1 a 0 para o United.

Após o gol dos Red Devils, o Stoke começou a adiantar um pouco mais suas peças e finalizou com perigo duas vezes com Ireland. O lance mais perigoso do time visitante foi uma falha de De Gea e finalização de Choupo-Moting, que foi desviada por Jones.

A partida voltou a ficar equilibrada, e a qualidade da equipe vermelha falou mais alto. Após erro na saída de bola do Stoke, Pogba rolou para o compatriota Martial, que chutou de primeira para marcar mais um belíssimo gol para o time de José Mourinho, 2 a 0.

A última jogada da primeira etapa foi um bom arremate de Shaqiri, que parou no goleiro De Gea, mostrando mais uma vez a fase espetacular que vive.

United retoma controle do jogo e vence sem sustos.

A etapa final começou com o United melhor, se mostrando mais contundente quando atacava e mais calmo quando controlava a bola no meio campo. Aos 13 minutos, Martial teve uma boa chance de ampliar, mas o goleiro Butland evitou.

O time da casa seguia criando boas chances, inclusive marcando com Mata, mas o gol foi bem anulado por impedimento. Os bons momentos do Stoke pareciam que haviam ficado somente no primeiro tempo.

O domínio dos Red Devils era amplo no segundo tempo e foi confirmado aos 27 minutos com gol de Lukaku, que limpou dois defensores do Stoke para marcar seu décimo gol nesta edição da Premier League.

Com a vitória, o United se recupera de uma sequência incômoda em Old Trafford; o time de José Mourinho não vencia há dois jogos no Teatro dos Sonhos, tendo empatado com Burnley e Southampton por 2 a 2 e 0 a 0 respectivamente.