Náutico - Grêmio, assim acompanhamos

Com essa vitória, o Grêmio continua na 3º posição, com 37 pontos. O Náutico continua na lanterna, com apenas nove pontos.

Wendell: " Agradeço ao Renato por me dar confiança. Respeito o Alex, ele é um grande jogador. Aproveitei a chance e espero ter outras oportunidades."

48' FIM DE JOGO NA ARENA! Náutico 0x2 Grêmio.

45' TEREMOS TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

44' Paulinho avança e cruza para Zé Roberto, mas o lançamento sai forte demais.

43' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Saimon Sai: Souza.

43' Cobrança vai na trave.

42' Náutico pressiona. Escanteio.

40' Torcida gremista presente na Arena Pernambuco faz a festa nas arquibancadas.

39' Maikon Leite chega com perigo, mas a zaga gremista corta do jeito que dá.

36' GOOL DO GRÊMIO! PAULINHO AMPLIA!

Maxi Rodríguez dá um belo passe para Paulinho, que manda de primeira. A bola ainda desvia na zaga antes de entrar para o fundo das redes.

35' Elicarlos lança para Maikon Leite mas bandeirinha marca impedimento no lance.

32' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Paulinho Sai: Wendell.

30' Maxi Rodríguez cobra falta, Souza desvia, Gideão defende e dá rebote. Rhodolfo chega para chutar mas é interceptado.

29' CARTÃO AMARELO PARA JEAN ROLT! Por cometer falta em Maxi Rodríguez.

28' CARTÃO AMARELO PARA KLEBER! Por demorar para sair de campo.

28' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Maxi Rodríguez Sai: Kleber.

27' Hugo cruza buscando Maikon Leite. Rhodolfo sobe e salva.

26' SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO Entra: Maikon Leite Sai: Tiago Real.

26' Zé Roberto cobra e o juiz para o lance por marcar impedimento de Barcos.

25' Kleber dribla o marcador e na hora do chute é interceptado por Derley. Na sequência, falta os gremistas.

23' SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO Entra: Morales Sai: Auremir

22' Zé Roberto cobra falta. Rhodolfo sobe para cabecear mas Gideão fica com a bola.

21' Ramiro lança Barcos e Jean Rolt corta. Lateral para o time gaúcho.

20' Falta de Tiago Real em Ramiro.

18' Falta de Kleber em Martinez.

17' Hugo tenta o drible, mas Gabriel rouba a bola.

14' Wendell dribla cinco adversários e é parado com um carrinho.

13' Derley cobra falta e Dida faz a defesa, sem dificuldades.

12' CARTÃO AMARELO PARA RAMIRO! Por cometer falta.

11' SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO Entra: Martinez Sai: Helder

9' Ramiro chuta forte e Gideão pula para fazer a defesa.

7' Pará cobra baixo e defendor do Náutico tira sem dificuldades. Na sequência, Hugo sofre falta de Kleber.

7' Barcos sofre falta de Helder.

5' Hugo tenta Helder mas Rhodolfo intercepta.

4' Hugo cobra escanteio e Dida fica com a bola.

3' Jean Rolt está de volta ao jogo, mas sangra muito.

3' Zé Roberto cobra e Rhodolfo manda de cabeça para fora.

2' Escanteio para o Grêmio.

0' Jean Rolt, zagueiro do Náutico, após disputa de bola com Kleber, está caído no gramado.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

22:54 Equipes retornam sem alterações para o segundo tempo.

Barcos, autor do gol: " Importante fazer o gol, mas temos que melhorar no 2º tempo. Precisamos trabalhar mais a bola e marcar com mais qualidade."

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Náutico 0x1 Grêmio. Gol de pênalti convertido por Barcos.

44' TEREMOS 1 MINUTO DE ACRÉSCIMO!

44' Pará cobra e a zaga corta.

43' Bressan lança Ramiro, que sofre falta. Vem bola na área do Náutico.

42' Ramiro tabela com Zé Roberto, que busca Wendell mas defensor rouba a bola. Na sequência, lateral gremista comete falta.

40' Falta para o Grêmio, em cima de Pará. Ramiro cobra e tenta Kleber, mas erra o passe e concede avanço para Hugo.

36' Derley chuta de longe, sem perigo para o gol de Dida.

35' Tiago Real cobra falta e Rhodolfo tira de cabeça.

35' Barcos recebe e chuta de longe para fora. Jogador pede desculpas aos companheiros que estavam livres.

34' Falta para o Grêmio.

32' Hugo cruza fechado e Dida faz a defesa.

30' ANULADO! Náutico chega com perigo. Dida defende o primeiro chute mas dá rebote, e Helder manda para o fundo das redes. Mas o bandeirinha já havia marcado impedimento.

25' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRO AMARO! Por cometer pênalti.

25' GOOL DO GRÊMIO! Barcos cobra e manda para o fundo das redes!

24' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! Kleber é atropelado por Leandro Amaro na área!

23' Wendell avança, dribla, mas na hora de chutar a bola, perde o equilíbrio e cai. Bola com o Náutico.

22' Falta para o Grêmio. Pará cobra e o zagueiro corta.

20' Tiago Real cobra e Olivera cabeceia, sem força. Dida fica com a bola.

19' Zé Roberto recebe o passe e chuta rasteiro buscando Barcos. Elicarlos chega e intercepta o lance. Na sequência, falta para o Náutico.

16' Barcos toca para Kleber, que tenta Zé Roberto mas erra o passe. Gladiador se lamenta.

14' Hugo é lançado e Ramiro corta o lance.

13' Wendell tenta tabelar com Zé Roberto, mas jogada é interceptada.

12' Tiago Real cobra e Dida fica com a bola.

11' Falta para o Náutico. Vem bola na área gremista.

9' Wendell avança, inverte para Pará, que cruza mas defensor do Timbu tira de cabeça.

7' Zé Roberto cobra escanteio mas juiz para o lance por marcar falta de Bressan em defensor do Náutico.

6' Zé Roberto cobra e Oliveira manda para escanteio.

6' Pará avança e é derrubado. Falta para o Grêmio.

5' Lateral para o Náutico.

4' Hugo cobra e a zaga corta.

3' Ramiro perde a bola e concede contra-ataque aos donos da casa. Gabriel dá carrinho e manda a bola para escanteio.

1' Náutico chega com perigo e Gabriel salva nos minutos iniciais.

1' Falta para o Náutico.

0' COMEÇA O JOGO!

21:49 Tudo pronto para a bola rolar.

21:47 Náutico também está em campo!

21:45 Grêmio está no gramado!

PLANTÃO Goiás 1x1 Cruzeiro

21:38 Jogadores pendurados:

Grêmio: Kleber e Zé Roberto.

Náutico: Auremir, Bruno Collaço, Elicarlos, Leandro Amaro, Martinez e William Alves.

21:35 No 1º turno, o Grêmio ainda comandado por Vanderlei Luxemburgo venceu por 2 a 0.

21:32 Francisco de Assis Almeida Filho (CE) apita o jogo, com Marcelo Carvalho van Gasse (SP) e Arnaldo Rodrigues de Souza (CE).

21:31 Mas como visitante, a campanha do Grêmio não é tão boa assim. Em nove jogos fora no 1º turno, foram três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

21:29 A equipe visitante está em outro extremo na tabela. É a terceira colocada com 34 pontos e pode dormir na vice-liderança, caso vença e torça por um tropeço do Botafogo, que joga com o Corinthians. Nos últimos sete jogos, venceu seis e perdeu apenas um.

21:26 Reservas do Grêmio: Busatto, Saimon, Moises, Guilherme Biteco, Maxi Rodriguez, Jean Deretti, Calyson, Paulinho e Lucas Coelho.

21:25 Reservas do Náutico: Felipe, Oziel, Alison, William Alves, Martinez, Magrão, Morales, Belusso, Maikon Leite e Peña.

21:22 GRÊMIO ESCALADO Dida; Gabriel, Rhodolfo e Bressan; Pará, Souza, Ramiro, Zé Roberto e Wendell; Kleber e Barcos.

21:22 NÁUTICO ESCALADO Gideão; Auremir, Jean Rolt, Leandro Amaro e Dadá; Elicarlos, Helder, Derley e Tiago Real; Olivera e Hugo.

21:20 Os mandantes estão em uma situação desesperadora no campeonato. Além de lanterna e ter conseguido apenas nove pontos no 1º turno, é dono da pior defesa (32 gols sofridos) e tem o ataque menos eficiente do Brasileirão (18 gols marcados). Além disso, é a equipe que menos venceu: apenas duas vezes em dezoito jogos disputados.

21:19 O confronto mais famoso entre Náutico e Grêmio foi a chamada “Batalha dos Aflitos”, disputada no Estádio dos Aflitos, quando as equipes disputavam a Série B, em 2005. Em um grande jogo, no qual os gaúchos mesmo perdendo quatro jogadores e tendo dois pênaltis contra, venceram e sagraram-se campeões, retornando à Série A do ano seguinte.

21:12 Já sobre os visitantes, também há desfalques. O meia Elano, o zagueiro Werley e o lateral Alex Telles estão lesionados. O atacante Eduardo Vargas está com a Seleção do Chile e Riveros com a do Paraguai. Gabriel formará a zaga com Bressan e Rhodolfo; o ataque continuará formado por Kleber e Barcos. Na lateral, Wendell fará a sua estreia. Zé Roberto será o único armador da equipe no meio-campo, acompanhado dos volantes Souza e Ramiro. O último treinamento da equipe foi na Ilha do Retiro, estádio do Sport.

21:09 O Timbu tem mudanças na escalação em relação a equipe que empatou na última rodada com o Corinthians. Rogério, com lesão na coxa e o goleiro Berna (lesão no quadril) foram vetados pelo Departamento Médico e Jones Carioca está suspenso na rodada.

21:07 O duelo dessa noite é de opostos no Brasileirão. Enquanto o Grêmio busca mais uma vitória para alcançar a vice-liderança, o Náutico quer somar pontos para fugir do rebaixamento nesse início de 2º turno.

21:05 A partida será na nova casa do Náutico, a Arena Pernambuco, construída para a Copa das Confederações e Copa do Mundo.

21:00 Boa noite, caro torcedor! Hoje a VAVEL BRASIL transmite em tempo real o confronto entre Náutico e Grêmio, em Recife. Acompanhe!