Resultado de Grêmio x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

"Vitória importante, sabíamos que ia ser um jogo difícil. A vitória foi merecida por tudo que a gente fez, criamos muitas chances", opina o gremista.

46' O lançamento longo de Edílson passa por Lugano e cai no pés de Pedro Rocha, que invade a área e encobre Denis. Sorte do arqueiro que Bruno dá o peixinho e joga a bola pela linha de fundo.

45' Iremos até os 50 minutos na etapa final.

41' Edílson aproveita o espaço concedido pela marcação rival e abre o jogo para Bolaños, que rapidamente serve Henrique Almeida. O centroavante gira sobre a marcação de Maicon e chuta em cima do zagueiro. Na sobra, Negueba bate no canto e Denis espalma.

7' Depois da boa boa trama com Bolaños, Maicon chuta rasteiro no banco e Denis espalma. O camisa 10 aproveita o rebate e, no interior da pequena área, apenas completa para as redes!

5' Bolaños aparece pelo lado direito e finaliza cruzado, quase abrindo o marcador.

48' Bolanõs recebe na intermediária e solta uma bomba, defendida por Denis. Goleiro é um dos destaques da etapa inicial.

42' Everton cai no gramado e recebe atendimento médico. Maicon sinaliza ao banco de reservas que o ponta não tem condições de permanecer no jogo.

32' Jaílson faz bela jogada individual, deixa três marcadores pra trás e finaliza colocado pra fora.

22' Edílson bate colocado por cima da barreira e esbarra em Denis, que espalma em escanteio.

6' Bolanõs chuta desviado de fora da área e quase abre o placar na Arena. Escanteio para os gaúchos.

O banco de reservas é formado por: Léo, Wallace Oliveira, Lucas Lovat, Thyere, Fred, Kaio, Machado, Lincoln, Pedro Rocha, Guilherme, Henrique Almeida e Bobô.

Grêmio definido

Os gaúchos vão a campo com: Grohe; Edílson, Geromel, Wallace Reis e Iago; Jaílson e Maicon; Negueba, Douglas e Everton; Bolaños.

Durante a semana, o técnico Roger Machado dissertou sobre a ausência de Giuliano e revelou o seu substituto: "Não contando com o Giuliano, o Negueba, hoje, dentro das características, está acostumado a fazer o lado do campo. O Giuliano tinha um papel importante taticamente, funcionava como terceiro marcador e chegava à frente. O motivo do Negueba, no Coritiba, ele sempre fez esse lado do campo com muito interesse na questão defensiva".

Em uma das maiores goleadas do confronto Grêmio x São Paulo , o Mosqueteiro aplicou sonoros 5 a 1 nos paulistas na Terceira Fase do Campeonato Brasileiro de 1983. Tita (2x), Renato Gaúcho, Caio e Tarciso marcaram para o Grêmio, que se sagrou campeão continental e mundial ao término da temporada. Contra, de León descontou para o São Paulo.

Em 1981, os adversários de logo mais editaram a decisão do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o jogo de ida no Olímpico por 2 a 1, o Grêmio bateu o São Paulo pelo placar mínimo e se sagrou campeão no Morumbi. Baltazar anotou o tento que confirmou o título.

O último jogo entre Grêmio e São Paulo foi em setembro de 2015, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com vitória do São Paulo por 2 a 1. Na ocasião, Alexandre Pato e Rogério marcaram os gols da vitória na capital gaúcha.

O histórico do duelo entre tricolores indica uma ligeira vantagem paulista. De acordo com o Futpedia, em 73 encontros, foram 25 vitórias gremistas contra 27 triunfos são-paulinos. Ocorreram ainda 21 empates.

Contra o Corinthians, no último domingo, os paulistas até saíram na frente do rival com Cueva, mas Bruno Henrique entrou em ação e deixou tudo igual.

O São Paulo, por sua vez, aparece na nona posição, com 22 pontos ganhos. Até aqui, foram seis triunfos, quatro empates e cinco derrotas.

Na última rodada, o Tricolor foi superado pelo Sport por 4 a 2.

Dono da casa, o Grêmio ocupa a terceira colocação do campeonato com 27 pontos somados. Em 15 rodadas, os gaúchos colecionam oito vitórias, três empates e quatro derrotas.

Boa tarde, caro leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Grêmio x São Paulo , pela 16º rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 16h, na Arena do Grêmio.