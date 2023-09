Calleri agradece Dorival Júnior após título inédito, exalta Rogério Ceni e desabafa: "São Paulo foi pouco respeitado"

Responsável por iniciar o caminho do título do São Paulo na final da Copa do Brasil com o gol marcado no Maracanã, Jonathan Calleri desabafou neste domingo (24) após a conquista do torneio no Morumbi.

O centroavante, visto como ídolo pela maior parte da torcida, finalmente se consagrou em um dos maiores momentos da história do clube, com a conquista do título diante do Flamengo.

Em entrevista na beira do campo, Calleri desabafou sobre as críticas que recebeu da imprensa durante a temporada, devido à ausência de gols em jogos importantes e atuações abaixo do esperado.

"Eu sempre tento dar 100%. Às vezes não consigo jogar bem, mas me entrego por essa camisa e hoje conseguimos, foi merecido. A gente foi muito cobrado quando saímos contra o Água Santa, o São Paulo foi pouco respeitado e hoje tem que respeitar mais a gente."

"O Dorival, que falaram que teve retrocesso na carreira, veio para ser campeão e foi em cima do Flamengo. Estamos muito felizes! Precisávamos de um título grande, e isso vai ficar marcado na história."

Além disso, o centroavante argentino exaltou a importância de Luciano no atual elenco do São Paulo e pediu maior reconhecimento ao atacante pela torcida.

"No começo não se falava muito (Calleri e Luciano), à medida que a gente foi se entrosando, a gente foi ficando melhor e posso dizer que ele é um amigo, ele deixou a vida pelo São Paulo e merece ser reconhecido por 60 mil pessoas, assim como todos que jogaram muito e todos os jogadores, como Nestor, que foi criticado... Todos mereceram demais, e hoje o São Paulo volta a ser grande!"

Por fim, Calleri também aproveitou a oportunidade para exaltar o Rogério Ceni (demitido antes do confronto diante do Sport nas oitavas de final da Copa do Brasil).

"Quero agradecer ao Rogério. Ele me deu a faixa de capitão, me deu liderança que eu não tinha no clube. Onde ele está, é muito feliz, ele sabe tudo que fez por nós, ele disse que quando viesse o treinador vocês seriam campeões. Quero agradecer a ele, e este troféu está indo para ele."