Apresentado, Everton Ribeiro destaca desejo pessoal em acerto com o Fla: "Não pensei duas vezes"

Paolo Guerrero em 2015. Diego em 2016. Agora, Everton Ribeiro. Pelo terceiro ano consecutivo, o Flamengo faz sua principal contratação no meio da temporada. Nesta terça-feira (6), o meia de 28 anos foi apresentado oficialmente como novo jogador rubro-negro; na Gávea, irá utilizar a camisa 7.

Ídolo no Cruzeiro pelo bicampeonato do Brasileirão em 2013 e 2014, o atleta estava no Al Ahli, dos Emirados Árabes. Com contrato até 2019, foi negociado com o clube brasileiro por cerca de 22 milhões de reais por 100% dos direitos federativos; o contrato é de quatro anos.

"Muito feliz em estar podendo realizar um sonho que é jogar nesse enorme clube que é o Flamengo. Honra vestir esse manto e agora o que eu mais quero é poder conhecer e estar junto com o grupo, entrosar o mais rápido possível e estar jogando junto dessa torcida que é sensacional", disse Everton Ribeiro em sua apresentação.

Pela manhã, chegou no Aeroporto Santos Dumont sob festa da torcida rubro-negra. Depois, foi direto para a Gávea, onde visitou o Fla Memória, se familiarizando com sua nova casa. "Sonho de longa data, todo jogador sabe da história do Flamengo, da torcida apaixonada. Quando pintou a oportunidade de ter esse prazer de jogar aqui, não pensei duas vezes. Foi imediato, foi difícil, mas se tornando realidade. Estou muito feliz e chego com enorme vontade de ser campeão", completou.

Everton Ribeiro chegou ao aeroporto pela manhã | Foto: Divulgação/Flamengo

Vindo de fim de temporada nos Emirados Árabes, Everton Ribeiro terá dois dias de folga. A expectativa é que na sexta-feira (9) ele já se junte ao restante do elenco. "A ideia é começar a treinar o mais rápido possível. Vindo de final de temporada, vamos tomar cuidados, mas estou bem fisicamente, inteiro clinicamente e isso é importante. Sexta já estarei com o grupo e sentir esse clima que está muito bom", destacou o jogador.

Confira outros trechos da coletiva de apresentação:

- Sonho em retornar a Seleção:

"A Seleção também é um objetivo, mas o que me fez optar pelo Flamengo foi o próprio Flamengo, a história que tem e a vontade de jogar aqui. É incrível ver essa torcida e a força que essa camisa tem, espero ser muito feliz aqui, conseguir os títulos que é como posso deixar minha marca".

- Elenco recheado:

"Vou crescer com a disputa, bom pra todo mundo, elenco é muito forte venho pra ajudar a crescer ainda mais. Tenho acompanhado jogos, equipe vem bem, sempre com muita entrega e não vejo a hora de poder dar minha contribuição para juntos sermos campeões".

- Diego e Guerrero:

"São jogadores consagrados, no clube e na Seleção. É um prazer jogar não só ao lado deles, como ao lado do elenco todo".

- Referências:

"Mesmo eu sendo de São Paulo, a grandeza do Flamengo atinge o mundo inteiro. Toda criança sonha com essa camisa, com essas cores. Lembro do Romário e Bebeto fazendo gols no Maracanã pelo Flamengo".

Coletiva de apresentação aconteceu na Gávea | Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil

Namoro, viagens e alto valor: as tratativas entre as partes até o acerto

O namoro entre Flamengo e Everton Ribeiro teve início no primeiro trimestre de 2017. Com o desejo de voltar ao futebol brasileiro e com o sonho de retornar a vestir a camisa da Seleção, o jogador colocou o Rubro-Negro como primeira opção. Em Diego – pilar no Fla e convocações ao grupo de Tite, o meia de 28 anos teve o camisa 35 como inspiração.

Com o fechamento da janela internacional em abril, o Fla não tirou o pé da contratação e seguiu conversando com as partes envolvidas. No Al Ahli, time de Everton no Emirados Árabes, o discurso era de manter o atleta ou vendê-lo por um alto valor, devido a extensão de seu contrato, até janeiro de 2019.

Houve acordo entre as partes. Só faltava o dinheiro na mesa. Rodrigo Caetano viajou para o Oriente Médio para resolver a situação pessoalmente. Lá, o valor foi acertado: 6 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões de reais) por 100% dos direitos de Everton Ribeiro, com contrato de quatro temporadas.

Ainda com a janela fechada, o meia poderá estrear apenas a partir do próximo dia 20. Até lá, treinamentos com o grupo, conversas com a comissão técnica e a ansiedade por entrar em campo com a camisa rubro-negra.

Rodrigo Caetano viajou para os Emirados Árabes para fechar pessoalmente com Everton Ribeiro | Foto: Divulgação/Flamengo

Bicampeão brasileiro, Everton Ribeiro começou a se destacar no Coritiba

Éverton teve seu início como lateral-esquerdo nas categorias de base do Corinthians, mas não teve grandes chances no clube e foi emprestado ao São Caetano, onde assumiu a atual posição de meio-campista.

A carreira do jogador atingiu maior visibilidade nacional após sua transferência para o Coritiba, em 2011. Em dois anos no Coxa, o meia defendeu a camisa alviverde em 67 partidas e marcou 14 gols, além de fornecer 24 assistências.

O retrospecto no clube da região Sul chamou a atenção do Cruzeiro, que investiu R$ 4 mi pelo passe do atleta. Lá, viveu seu auge, entrando em campo 88 vezes, com 35 assistências e 19 gols - um deles contra o Flamengo, um dos mais bonitos no ano de 2013.

Antes de partir para o mundo árabe, foi bicampeão brasileiro pela Raposa em 2013 e 2014, se destacando no time de Marcelo Oliveira ao lado de Ricardo Goulart.

Everton Ribeiro foi peça vital no bicampeonato brasileiro do Cruzeiro em 2013 e 2014 | Foto: Pedro Vilela/Getty

O meia tem ainda duas passagens pela Seleção Brasileira: Éverton defendeu a Canarinho na Copa América 2015 e no Sul-Americano Sub-20 2009.

Quanto a prêmios individuais, o jogador foi eleito duas vezes Craque do Brasileirão e Melhor Meia-Esquerda, além de ter recebido uma Bola de Prata de Melhor Jogador.