Bruno Henrique celebra acordo com Palmeiras: "Estou chegando para ser campeão"

Após a tentativa de empréstimo do volante Bruno Henrique, ex-Corinthians, o Palmeiras decidiu efetuar a compra do volante que defendeu o Palermo na temporada 2016/2017. O anúncio inicial da contratação aconteceu na manhã desta quarta-feira (14), na rede social da OTB Sports, assessoria de imprensa do jogador.

O clube ainda não anunciou a data de apresentação do novo reforço, mas deve ocorrer na próxima semana. Porém, a inscrição de reforços vindos do exterior só é permitida a partir do dia 20 de junho. O volante pertencerá ao Palmeiras até 2020 e celebrou sua contratação em um vídeo no Instagram.

“E aí, torcida palmeirense. Estou chegando para ser campeão com vocês e estou muito feliz por isso. Scoppia che la vittoria è nostra. Avanti, Palestra”.

O que motivou Cuca a demonstrar interesse no volante foi justamente seu desempenho no rival alvinegro. A intenção do treinador palmeirense é minimizar os efeitos da ausência de Moisés, que se recupera de uma cirurgia após lesão, e a recente baixa de Felipe Melo, que também passou por procedimentos cirúrgicos.

Apesar de se dar melhor como segundo volante, jogando um pouco mais avançado, Bruno Henrique foi o jogador mais recuado no meio-campo após a saída de Ralf e teve bom desempenho no Corinthians comandado por Tite. Ele defendeu o alvinegro entre 2014 e 2016, antes de ir para o Palermo.

Bruno Henrique atuou em 33 partidas pelo clube italiano na temporada 2016/2017 e assinalou um gol. O clube acabou sendo rebaixado para a segunda divisão nacional. O jogador também teve destaque no Brasil em sua passagem pela Portuguesa.

Além do novo reforço, o Palmeiras conta também com outros três novos jogadores que estão disponíveis para ser inscritos na Libertadores: o lateral Mayke e os zagueiros Juninho e Luan, mas só é permitido fazer três substituições na lista inicial de inscritos.

Vitor Hugo, Alecsandro e Rafael Marques, que não pertencem mais ao Verdão serão os jogadores substituídos para a fase de oitavas de final. Caso avance para a semifinal, o clube terá direito a fazer mais três alterações na lista.