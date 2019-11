Resultado Santos x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro (0-0)

Na próxima rodada, o Santos viaja até a Bahia para enfrentar o Vitória no Barradão e a Ponte Preta manda o jogo em Campinas contra o Cruzeiro

49 min: Fim de jogo no Pacaembu!

39 min: Terceira substituição na Ponte Preta, sai Renato Cajá e entra Wendel

34 min: Hernández toca para Ferraz deixa a bola passar para Lucas Lima, que limpa para o pé esquerdo e finaliza rasteiro. Aranha faz a defesa

32 min: Cartão amarelo para Marllon, da Ponte Preta

29 min: Jean Mota cobra falta e bola passa muito perto do gol defendido por Aranha

27 min: Luan Peres comete falta em Lucas Lima e recebe cartão amarelo

26 min: Torcedores do Santos presentes no Pacaembu pedem a entrada de Vladimir Hernández e Levir Culpi atende, sai Jonathan Copete e entra Hernández

23 min: Segunda substituição do jogo, novamente na Ponte. Sai João Lucas e entra Luan Peres

22 min: Cartão amarelo para Jeferson, da Ponte Preta

21 min: Lucas Lima cobra falta direto e bola quase vai no ângulo.

19 min: A Ponte faz a primeira alteração do jogo, sai Claudinho e entra Lins

18 min: Cartão amarelo para Rodrigo, o primeiro da Ponte Preta e o quarto na partida

18 min: Cartão amarelo para Bruno Henrique, o terceiro do Santos e do jogo

15 min: Bruno Henrique faz bela jogada, dribla o lateral esquerdo da Ponte, João Lucas, e cruza para Kayke, que chuta de primeira e a bola bate na trave

7 min: Cartão amarelo para Thiago Maia, do Santos. O segundo cartão para o Peixe e o segundo cartão do jogo

4 min: Um minuto depois, a Ponte responde com Élton que chuta em cima de Vanderlei

3 min: Lucas Lima lança Kayke, que domina, gira e bate forte. Aranha, bem posicionado, faz uma defesa difícil

1 min: Lucas Lima lança Copete na área, colombiano tira demais do gol e não consegue concluir

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Lucas Lima cobra escanteio, Copete ganha no alto mas bola vai alta demais

44 min: Lucas Lima recebe no lado direito, corta e chuta para fora

39 min: Lucca cruza na área e David Braz completa para o fundo da própria rede, porém a arbitragem marcou impedimento de Élton que participou da jogada

21 min: David Braz faz falta em Emerson Sheik e recebe cartão amarelo o primeiro cartão amarelo do jogo

4 min: A Ponte Preta responde no mesmo minuto com Claudinho que lança Elton na área, chuta e é travado por Vanderlei

4 min: Lucas Lima passa para Bruno Henrique, que cara a cara com Aranha vê o goleiro pontepretano executando a defesa

0 min: Começa o jogo!

Boa tarde torcedor na VAVEL Brasil! Acompanhe o jogo Santos x Ponte Preta ao vivo hoje pela oitava rodada do Brasileirão aqui.

Neste sábado (17), Santos e Ponte Preta se enfrentam hoje em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá no estádio Pacaembu, em São Paulo, às 21h. As duas equipes entram em campo com o mesmo objetivo, de terminar a rodada no G-6 para a Libertadores.

O Santos vem de uma boa sequência de três vitórias consecutivas. A equipe paulista não perdeu desde que Dorival Júnior foi demitido, e agora ocupa a quinta colocação na tabela. O Peixe vem de uma boa vitória fora de casa, venceu o Atlético-PR, por 2 a 0, na Arena da Baixada.

Já a Ponte Preta, vem oscilando no campeonato. A Macaca vence na sua casa, mas perde fora de casa. Ela vem de derrota na última partida, quando perdeu para o Flamengo por 2 a 0. A Ponte ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro, com uma vitória ela poderá entrar para o G-6 da Libertadores.

Santos deve repetir time que venceu o clássico

O treinador Levir Culpi deve repetir a formação da última partida, sem poupar titulares. O técnico relacionou os mesmos 23 jogadores para enfrentar a Ponte Preta neste sábado (17), no Pacaembu. Levir até cogitou preservar jogadores pelo cansaço, mas não terá novos desfalques.

Levir terá dois desfalques importantes. Zeca e Ricardo Oliveira, que se recuperam de dores na panturrilha e tornozelo, respectivamente. Os dois seguem fora, e não tem previsão para a volta dos atletas

Com a volta de Sheik, Rodrigo e Bob, Ponte terá cinco mudanças contra o Santos

A Ponte Preta irá ter seus principais jogadores em campo contra o Peixe, no Pacaembu. Emerson Sheik, Rodrigo e Fernando Bob estão de volta, e Gilson Kleina fez cinco mudanças no time titular em relação à derrota para o Flamengo por 2 a 0, na última quarta-feira (14). Jeferson e Wendel são as outras novidades.

Depois de ficar fora da partida no Rio de Janeiro por conta de desconforto muscular, Sheik virou dúvida devido a uma forte gripe, que o tirou da atividade de quinta, mas treinou normalmente sexta e vai para a partida. Rodrigo também se recuperou de dores no músculo posterior da coxa, enquanto Fernando Bob volta após desfalcar a Ponte por quase um mês.

Mas nem tudo é felicidade para Kleina, se ele ganhou três reforços importantes para a partida, Gilson perdeu o lateral-direito Nino Paraiba, suspenso por três cartões amarelos. Jeferson assume a vaga. Por opção técnica, Wendel substitui Léo Artur, voltando a deixar o meio de campo com três volantes.