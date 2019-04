Em estreia, Éverton Ribeiro ressalta o crescimento do clube na briga pelo topo da tabela

Após conseguir duas vitórias seguidas pela primeira vez no Campeonato Brasileiro 2017, parece que o elenco do Flamengo enfim pode respirar um pouco e trabalhar com calma. Na estreia de Éverton Ribeiro no Rubro-negro neste domingo (25) na vitória por 1 a 0 contra o Bahia, ficou visível a importância que o camisa 7 pode ter nesse time, dividindo com Diego uma função fundamental no campo, que é a de criar oportunidades de gol, embora ainda falte entrosamento com o grupo.

A atuação do Rubro-negro no resultado de 1 a 0 sobre o Bahia não foi muito convincente, num jogo muito truncado e de pouca criação de ambos os times. No entanto, o técnico Zé Ricardo acabou acertando em uma substituição em especial: no segundo tempo, Berrio entrou auxiliando Rodinei no ataque pela direita e, numa sobra de um chute errado do estreante Éverton Ribeiro, acabou marcando o gol da importante vitória fora de casa do Flamengo.

Na saída de campo, o colombiano Berrío falou sobre a importância do gol marcado: "Muito importante para mim e para a equipe. É um gol que dá confiança para seguir trabalhando." Após um período machucado, o colombiano acabou perdendo espaço no time. Nos últimos dois jogos, porém, Berrío teve oportunidades, fez boas participações, e acabou sendo coroado com um gol muito importante para seu clube no campeonato.

Éverton Ribeiro também citou a confiança como crucial para o momento rubro-negro: "O início com vitória dá mais confiança, com os jogos vou ganhando ritmo. A equipe está de parabéns, estamos numa crescente. É importante continuar crescendo para a equipe seguir subindo". Sobre o gol, o jogador também comentou sobre sua intenção: "Foi uma assistência meio sem querer, mas foi importante". Éverton conseguiu manter uma escrita de vitórias em suas estreias: são 6 agora, incluindo uma com a camisa da Seleção Brasileira.

Com essa vitória, o clube da Gávea entrou no G4 pela primeira vez esse ano. O próximo compromisso do Flamengo é quarta-feira, dia 28, contra o Santos, pela Copa do Brasil. O jogo será na Ilha do Urubu, às 21:45. Pelo Brasileirão, o Rubro-negro enfrenta o São Paulo no domingo, 2 de julho, também na sua casa, na Ilha do Governador. O jogo será às 16h.