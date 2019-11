Resultado Flamengo x Grêmio no Campeonato Brasileiro (0-1)

Ficamos por aqui com a transmissão, obrigado a todos que acompanharam Flamengo x Grêmio ao vivo minuto a minuto pela VAVEL Live! Siga acompanhando diversos esportes pela VAVEL e um ótimo fim de noite!

O próximo compromisso do Grêmio válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro será contra o Coritiba, às 16h00 de domingo(16), na Arena do Grêmio. Já o Flamengo retorna a campo também às 16h00 de domingo(16), no Mineirão, contra o Cruzeiro.

Com a vitória, o tricolor gaúcho reassume a segunda colocação do Campeonato com 25 pontos, ficando a 10 pontos do líder Corinthians. Já o Flamengo cai para a quarta colocação na tabela de classificação, ficando a 12 pontos do atual primeiro colocado do Brasileirão.

O Grêmio vence o Flamengo na Ilha do Urubu pelo placar de 1 a 0, com gol feito por Luan aos 25 minutos do primeiro tempo.

48' APITA O JUIZ! Fim de jogo na Ilha do Urubu.

46' Everton Ribeiro chuta sem perigo algum.

45' Teremos 3 minutos de acréscimo nessa etapa complementar.

44' Alteração no Grêmio: Sai Luan para entrada de Rafael Thyere.

43' Everton chuta sem direção e perigo algum.

35' Público presente 18.204. Pagante 16.960. Renda R$ 1.161.345

34' O QUE FIZESTES LÉO? O goleiro gremista se atrapalha na reposição de bola, a bola bate em Damião e quase vai para o gol do Grêmio.

32' Cartão amarelo para Mancuello por falta em Luan.

31' Alterações no Flamengo: Felipe Vizeu e Mancuello entram nos lugares de Trauco e Cuellar.

28' Alteração no Grêmio: Sai Arthur para a entrada de Jailson.

25' Alteração no Grêmio: Entra Everton e sai Lucas Barrios.

25' Perdeu mais uma chance! Fernandinho mais uma vez faz boa jogada, lança Michel que não chuta e perde boa oportunidade.

18' Sem força! Everton Ribeiro recebe e chuta, o jovem goleiro gremista faz mais uma boa interceptação.

16' PERDEU! Diego erra, Fernandinho faz boa jogada e Luan perde grande oportunidade em não consegue chutar.

14' LÈO FAZ MILAGRE! Vaz cabeceia, a bola vai no travessão e o goleiro gremista faz grande defesa!

13' Alteração no Flamengo: Sai Marcio Araújo para a entrada de Geuvânio.

07' PRA FORA! Everton lança Damião em contra-ataque, que chuta cruzado mas a bola sai pela linha de fundo.

01' Defesa de Léo! Diego faz boa jogada e chuta, mas o goleiro do Grêmio faz a defesa com segurança.

00' Muito ruim! Rodinei arrisca o chute mas a bola vai totalmente sem direção.

00' RECOMEÇA O JOGO! Bola rolando na Ilha do Urubu.

Ambas as equipes voltam sem alterações.

A equipes estão de volta ao gramado ara a disputa da segunda etapa.

48' APITA O JUIZ! Fim do primeiro tempo.

45' Teremos 3 minutos de acréscimos nesse primero tempo.

44' NO TRAVESSÃO! Everton chuta com força, a bola explode no travessão e o Flamengo não consegue o empate.

42' LÉO SALVA O GRÊMIO! O goleiro do Grêmio fez grande defesa após chute de Cuellar.

39' Cartão amarelo para o lateral Trauco.

37' Mais um amarelo para o Grêmio. O zagueiro Walter Kannemann recebe o terceiro cartão amarelo e está suspenso do próximo jogo.

37' Diego recebe com espaço e arrisca o chute, que vai direto pra fora.

35' Cartão amarelo para Michel por carrinho em Diego.

34' Pra fora! Damião cabeceia após cruzamento na área, mas a bola vai para fora.

30' LÉO DEFENDE! Após rebatida de bola de Kannemann, Everton Ribeiro fica com o rebote e arrisca o chute, mas a bola vai no meio do gol para a defesa de Léo.

25' Luan faz boa jogada, toca para Barrios, Trauco afasta mal e a bola cai no pé de Luan, que chuta no canto esquerdo do goleiro do Flamengo!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUAN ABRE O PLACAR PARA O GRÊMIO!

25' Mario Araujo chuta totalmente sem direção.

22' Barrios cai no gramado e pede atendimento médico.

20' Thiago faz a defesa! Ramiro arrisca de longe mas o goleiro rubro-negro defende.

14' O Flamengo troca passes e tem om volume de jogo, mas não acha espaços na defesa tricolor.

03' COM PERIGO! Trauco pega bola rebatida, passa por 3 marcadores e chuta por cima do gol de Léo!

00' ROLA A BOLA NA ILHA DO URUBU!

As equipes adentram ao gramado para a execução do hino nacional brasileiro.

Flamengo confirmado: Thiago, Rodinei, Réver, Vaz e Trauco; Márico Araújo, Cuéllar, Éverton Ribeiro, Diego e Everton; Damião.

O histórico do confronto Flamengo x Grêmio tem vantagem tricolor. Após 102 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 36 vezes, marcando 136 gols. Já o Flamengo superou os gaúchos em 31 oportunidades, tendo marcado 115 gols, além dos 35 empates.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre Flamengo e Grêmio terá Marcelo Aparecido de Souza como juiz da partida, auxiliado por José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo (trio paulista) como seus auxiliares.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida.

Assim, a provável escalação do Flamengo deve ser: Thiago, Rodinei, Réver, Vaz (Juan) e Trauco; Márico Araújo, Cuéllar, Éverton Ribeiro, Diego e Everton; Damião.

O Flamengo também terá desfalques importantes para a partida, tanto na defesa quanto no ataque rubro-negro. O atacante Paolo Guerrero levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Vasco e cumprirá suspensão, logo, um dos grandes pilares da segunda melhor defesa do Campeonato também ficará de fora. O zagueiro Rhodolfo sofreu lesão no músculo adutor esquerdo, ficando assim fora do time por tempo indeterminado.

Assim, a provável escalação do Grêmio deve ser: Léo; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios.

Além disso, o Grêmio não poderá contar com Miller Bolaños, o jogador teve problemas pessoas e ficou de fora da viagem. Logo, o lateral direito Léo Moura, que havia se recuperado de lesão na coxa direita, sofreu uma nova lesão no mesmo lugar e desfalcará o plantel durante 10 dias.

O técnico Renato conta com desfalques importantes para a partida dessa noite. Com dores musculares, o atacante Pedro Rocha não participou do coletivo da semana e ficará de fora da partida. O outro desfalque importantíssimo será o goleiro Marcelo Grohe, no qual se recupera de corte no joelho e também ficou de fora das atividades no decorrer da semana.

O Grêmio vem a campo na noite desta quinta-feira(13) com o objetivo de recuperar-se no Campeonato Brasileiro, depois de sofrer 3 derrotas consecutivas Corinthians, Palmeiras e Avaí. O tricolor gaúcho vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, às 19h30 no Estádio Luso-Brasileiro.