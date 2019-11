Resultado Náutico x Internacional na Série B 2017 (0-1)

18:30 Obrigado a você que acompanhou a vitória do Internacional sobre o Náutico, em partida realizada no Lacerdão. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para seguir bem informado

18:28 Os pernambucanos, por outro lado, ficam na vice-lanterna e veem os adversários diretos contra degola abrirem vantagem. A chance para se reaproximar é já nessa terça-feira (26), às 20h30, ante o Paraná no Durival Britto

18:27 Com a vitória, os gaúchos reassumem a liderança e chegam aos 48 pontos, dividindo o topo junto ao América-MG, seu adversário da próxima quarta-feira (27), às 19h30, no Beira-Rio

94' Final de jogo no Lacerdão para Náutico 0x1 Internacional! Gol de Leandro Damião garante triunfo ao Colorado fora de casa

92' Pernambucanos tentam pressionar a todo custo em busca do empate nesses minutos finais

90' Quatro minutos de acréscimo

88' UHHHHH! Abafa do Inter! Camilo cobra escanteio e Pottker cabeceia a bola sobre o travessão

88' UHHHHHHH! Damião tenta de bicicleta e Jefferson faz uma defesaça. No rebote, ele mesmo completa e o goleiro volta a impedir

86' Internacional foi amplamente superior em campo e teve maior volume na partida

85' Jogo fica truncado nos últimos minutos de bola rolando

83' No Lacerdão, público de 13.409, gerando renda de R$ 264.765,00

81' Substituição no Internacional! SAI Sasha, ENTRA Nico López

79' UHHHHHHHH! Edenílson volta a levantar na pequena área e Damião, desta vez, cabeceia para fora

77' Rafael Oliveira sai de frente para Danilo Fernandes após corte ruim da defesa do Inter, mas não aproveita a jogada

76' Gilmar e Sasha batem cabeça e o atacante do Timbu leva a pior, sendo atendido em campo

74' Cartão amarelo para Amaral! Volante do Náutico é punido por falta em Amaral e recebe o terceiro da série, se juntando a Aislan como baixa na próxima rodada

73' Substituição no Internacional! SAI Felipe Gutiérrez, ENTRA Camilo

71' Vem aí Camilo no Internacional! Será a segunda alteração no Colorado

69' UHHHHHHHHHH! Pottker faz boa jogada e chuta forte, mas Jefferson faz a defesa

67' Substituição no Náutico! SAI Diego Miranda, com cãibras, ENTRA Willian Schuster

66' Substituição no Náutico! SAI Breno Calixto, ENTRA Feliphe Gabriel

64' Lá vem Feliphe Gabriel no Náutico! Vai ser a segunda mexida no time pernambucano, Breno Calixto voltou a sentir a coxa

62' INCRÍVEL! Leandro Damião tabela com Uendel e é bloqueado na hora por Breno Calixto. Edenílson pega a sobra, mas a defesa impede de novo e evita o segundo gol

61' Substituição no Náutico! SAI Dico, ENTRA Gilmar

60' UHHHHHHH! Edenílson serve Sasha, que domina e bate forte próximo à trave direita

58' Partida reinicia no Lacerdão

56' Leandro Damião cai no campo e o jogo é paralisado para atendimento ao atleta

55' Cartão amarelo para Felipe Gutiérrez! Meia do Internacional é punido por cometer falta

54' Sentindo a pressão, o Náutico não consegue ser criativo após ficar em desvantagem

52' Esse é o quinto gol do atacante na Série B em total de 94 defendendo o Colorado

50' GOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! LEANDRO DAMIÃO! Após ir à linha de fundo, Edenílson coloca na cabeça de Damião, que manda sem chances de defesa. Náutico 0x1 Internacional

49' UHHHHHHHH! Felipe Gutiérrez abre espaço para Uendel, que finaliza cruzado muito próximo da trave esquerda de Jeferson

48' Antes da partida ter início, uma confusão generalizada ocorreu na área externa envolvendo torcedores das duas equipes, com 30 gaúchos sendo detidos

47' UHHHH! Manoel cruza após ir até a linha de fundo e Danilo Fernandes tira bem de soco

45' Bola rolando para o segundo tempo no Lacerdão para Náutico 0x0 Internacional!

17:34 Times já estão de volta para o segundo tempo e sem mudanças

45+2' Fim de primeiro tempo no Lacerdão para Náutico 0x0 Internacional! Times fazem jogo bem equilibrado, apesar do Colorado ter mais posse de bola

45' Dois minutos de acréscimo

43' Minutos finais de primeiro tempo vão se aproximando com bastante equilíbrio

41' Cartão amarelo para Aislan! Zagueiro do Náutico foi punido por falta em Rodrigo Dourado e recebe o terceiro da série, sendo desfalque contra o Paraná

39' Uendel cobra escanteio e Pottker, de primeira, manda muito longe da barra em chute da intermediária

37' Náutico sofre em campo e pouco consegue criar jogadas de perigo ao gol de Danilo Fernandes

35' Substituição no Internacional! SAI Ernando, ENTRA Danilo Silva

34' Zagueiro Ernando sente dores na lombar e vai ter de ser substituído. É a primeira mudança do duelo

33' Público vai ficando impaciente com a partida sem muita emoção

31' Mais de meia hora e os times tomam iniciativa para sair à frente

29' Jogo é truncado, mesmo com as equipes visando atacar a todo tempo

27' UHHHHHHHHH! Sasha serve Damião na entrada da área, que limpa e bate firme para defesa de Jefferson. Na sobra, Gutiérrez chuta cruzado em cima da defesa e perde boa chance

26' Colorado é determinado e vai para cima tentando abrir vantagem no placar

24' UHHHHHHHHHHH! Manoel cruza rasteiro e Diego Miranda finaliza de primeira, porém fraco e Danilo Fernandes defende

22' Praticamente metade do primeiro tempo e o Inter foi quem mais levou perigo no confronto até agora. Mais precavido, o Timbu visa ser cauteloso e chegar de maneira surpreendente

20' Náutico reage e consegue fazer o duelo ficar menos intenso do meio para frente

18' Times se seguram bem na defesa e deixam a partida bem equilibrada

16' Detendo maior posse de bola, os visitantes continuam mais incisivos e buscam sair em vantagem

15' Manoel cruza e Amaral cabeceia fraco para defesa segura de Danilo no meio do gol

14' Público comparece em bom número e canta alto no Lacerdão para dar um ânimo à equipe

13' Torcida tenta incentivar os pernambucanos a buscar o gol nesse início de partida

12' Mais criativo, o Inter chegou mais determinado, contudo não foi eficaz nos arremates

11' Sem espaços, os mandantes rodam a bola e procuram liberdade para finalizar, porém não conseguem ser efetivos

10' Timbu agora fica mais recuado e vê o adversário ser superior

9' UHHHHHHH! Após cobrança de escanteio, Dourado escora na pequena área e Cuesta chuta no chão. A bola quica e bate na trave direita antes de sair pela linha de fundo

8' UHHHHHHHHHH! Leandro Damião solta a bomba e Jeferson espalma. A bola bate em Pottker no rebote e Breno consegue afastar pela linha de fundo

7' Sem muita criatividade, as equipes procuram assustar com tiros à longa distância

6' UHHHHHHHHHHH! Edenílson finaliza após receber passe na pequena área e manda próximo ao ângulo direito

5' Pernambucanos tentam apostar no centroavante Rafael Oliveira, porém não são criativos

4' Jogo é pouco movimentado e ainda não teve lances incisivos até agora

3' Bem postada, defesa do Colorado se segura bem nesse início e impede que o Timbu cria jogadas de perigo

2' Usando o contra-ataque como arma, os visitantes ainda não chegaram ao ataque

1' Náutico começa em cima e deixando o Inter mais acuado

0' Bola rolando no Lacerdão para Náutico x Internacional! Saída de bola é do Timbu

16:32 Atletas do Colorado vão todos de vermelho agora

16:30 Jogadores do Internacional vão trocar de uniforme. Árbitro alega a possibilidade de confundir com os do Náutico

16:29 Tudo pronto para a bola rolar! Acompanhe os detalhes conosco

16:28 A arbitragem é formada por trio baiano, sendo liderada por Jaílson Macedo Freitas, tendo Alessandro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira como auxiliares

16:26 Times perfilados para a execução do hino nacional

16:24 EQUIPES NO GRAMADO! Náutico de vermelho e branco, enquanto que o Internacional vai de branco

16:18 A última vez que os times se enfrentaram em Pernambuco, porém, o triunfo foi dos nordestinos. Pela Série A 2013, a equipe da Rosa e Silva venceu por 3 a 0 e tirou a liderança - na oportunidade - do adversário

16:15 Na partida do 1º turno, no Beira-Rio, o Inter levou a melhor ao bater o Timbu por 4 a 2. O confronto ficou marcado por ter quatro pênaltis em favor dos gaúchos, que revoltou bastante os pernambucanos, já que dois foram assinalados equivocadamente

16:12 Equipes já aqueceram e em instantes retornam para o protocolo da CBF antes da bola rolar

16:06 Mesmo em momentos opostos na tabela, o foco das equipes não é diferente: vencer. Enquanto o Timbu visa seguir distante da lanterna e em proximidade aos rivais diretos na briga contra a degola, o Colorado busca retornar à liderança

16:03 Internacional, no entanto, tem Uendel, Nico López, William Pottker, Leandro Damião e Edenílson na lista de atletas acumulando dois amarelos na série

16:01 Náutico possui Aislan, Amaral, Bruno Mota, Feliphe Gabriel e Willian Schuster de pendurados

15:58 Movimentação segue boa e a expectativa é a melhor possível para o público logo mais

15:52 Banco dos gaúchos: Marcelo Lomba (g), Daniel (g), Danilo Silva, Léo Ortiz, Thales, Junio, Charles, Camilo, Nico López, Carlos e Roberson

15:50 INTERNACIONAL DEFINIDO! O Colorado já está confirmado para o jogo e vai a campo em instantes com: Danilo Fernandes; Alemão, Ernando, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e Felipe Gutiérrez; William Pottker, Leandro Damião e Sasha

15:47 Goleiros do Internacional sobem ao gramado para realizar o último aquecimento antes da bola rolar (Foto: Divulgação/Internacional)

15:44 Reservas dos pernambucanos: Bruno, Rafael Ribeiro, David, Feliphe Gabriel, Willian Schuster, Jobson, Rafinha, Bruno Mota, Leílson, Vinícius e Gilmar

15:42 NÁUTICO ESCALADO! Com mexidas conforme o que era esperado, o Timbu vai jogar com: Jefferson; Sueliton, Aislan, Breno Calixto e Manoel; Amaral, Dico, Diego Miranda, Giovanni e Iago; Rafael Oliveira

15:36 Possível titular no jogo, o atacante Rafael Oliveira celebra chance de permanecer com a fase apresentada no Botafogo-PB: "Estou trabalhando forte diariamente para que os gols saiam e que eu possa ajudar o Náutico da melhor forma possível. O Roberto passou todas as informações e tudo que precisamos. Agora é colocar em prática o que foi trabalhado durante a semana para sairmos vencedores", disse

15:33 Gramado do estádio passou por reparos durante a semana visando apenas o confronto de logo mais

15:30 Faltando exatamente uma hora para o apito inicial, a movimentação em torno do Lacerdão é boa. Foram comercializados, antecipadamente, mais de 9000 ingressos

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Náutico x Internacional ao vivo, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

Focado em buscar o resultado, o comandante do Colorado exalta que terá dificuldades e destaca a importância de sair com a vitória: "Se você pensar em maneira só de classificação ou momento, tem que trabalhar sempre o máximo pela vitória. Caso não consiga, tem que levar um ponto e tem que continuar somando, matando jogos em casa e fazendo o melhor possível fora. Essa é a sequência que a gente tem que ter", assegurou Guto

Meia Camilo, recuperado de lesão muscular na panturrilha direita, volta a ser opção, mas deverá ficar como opção no banco de reservas. De acordo com o técnico Guto Ferreira, o meio-campista ainda não está no ritmo dos demais

O meia D'Alessandro, cumprindo suspensão pelo terceiro amarelo, abre a vaga para Felipe Gutiérrez, enquanto que o zagueiro Klaus se recupera de cirurgia no punho esquerdo e Ernando mais uma vez será seu substituto

Já o Internacional possui três baixas para a partida. Lateral-direito Cláudio Winck, por desconforto muscular coxa esquerda devido ao choque com o goleiro Saulo do Figueirense no último jogo, sai para entrada de Alemão

Mandando a partida no Luiz Lacerda, em Caruaru, por impossibilidade da Arena de Pernambuco, o técnico Roberto Fernandes minimiza qualquer questão de adaptação e destaca o bom retrospecto no estádio: "O Náutico aqui, historicamente, sempre fez bons jogos, teve bons resultados e muito apoio dos torcedores da região. É isso que vamos precisar nos quatro jogos. Lacerdão será o nosso caldeirão e a nossa casa. Que possamos ter bons resultados e sermos muito felizes aqui"

No meio-campo, o volante Willian Schuster no lugar do atacante Gilmar e formará o setor junto a Amaral, enquanto que Diego Miranda, Rafinha e Giovanni atuam mais adiantados

Atacante Rafael Oliveira, recém-contratado, entra na vaga de William, já o lateral-esquerdo Manoel é o responsável por substituir o suspenso Ávila e volta a atuar na função

Em compensação, o zagueiro Breno Calixto, com incômodo na coxa direita e que estava ausente há dois jogos, recupera o lugar ocupado por Feliphe Gabriel. O lateral-direito Sueliton, por opção, ocupa o espaço de Joazi

Para a partida, o Timbu não vai poder contar com o lateral-esquerdo Ávila, suspenso após expulsão na última partida, e o atacante William, que saiu lesionado

O Internacional, por sua vez, encarou o Figueirense no Beira-Rio e bateu por 3 a 0, que o deixou na liderança. Na terça-feira (19), o América-MG foi mais eficaz e venceu o Paraná pelo placar mínimo, fazendo o Colorado ir à vice-liderança

Na última rodada, o Náutico foi até Barueri visitar o Oeste e foi batido por 1 a 0, que o fez permanecer na vice-lanterna da competição