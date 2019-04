Diego Aguirre aparece no BID e já pode estrear no comando do São Paulo

Diego Aguirre já pode estrear como novo treinador do São Paulo. Na tarde desta quinta-feira (15), o uruguaio apareceu no Boletim Informativo Diário - BID da CBF, e deve entrar em campo pelo clube no próximo sábado (17), nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Após a demissão de Dorival Júnior, que perdeu o clássico para o Palmeiras no torneio estadual, André Jardine assumiu o posto de técnico interino e comandou o Tricolor em duas partidas - contra o Red Bull Brasil e contra CRB, ambos resultando em vitórias.

Aguirre foi anunciado no último fim de semana, assinando contrato até dezembro de 2018 e se comprometendo em não sair, caso haja alguma proposta da Seleção Uruguaia. Sua estreia ainda estava vinculada à regularização de seu nome no BID, mas deve acontecer já na próxima partida do São Paulo.

Foto: Reprodução / BID

O Tricolor entrará em campo no próximo sábado (17), às 16h, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Nessa ocasião, visitará o São Caetano no estádio Anacleto Campanella, no interior do Estado de São Paulo.

