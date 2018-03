Abel vibra com título da Taça Rio e destaca 'alma' do Fluminense: ''Surpreendente''

''Vitória da alma''. Foi assim que Abel Braga definiu o triunfo do Fluminense sobre o Botafogo na tarde deste domingo (25), no Maracanã. O título da Taça Rio, conquistado após 13 anos de jejum, veio graças ao companheirismo por parte dos jogadores, segundo palavras do próprio técnico:

''A grande coisa desse time é que a gente coloca na cabeça um sonho. Não é assim ir para o campo. Se tiver medo, cara, é meio caminho para trás. Pensamos sempre positivo. Quantos gols poderíamos ter feito no primeiro tempo? Está legal por isso. Essa amizade que existe entre todos nós acontece em campo, uma superação incrível. Vitória da alma. Estamos competindo. Não nos achamos superiores a ninguém. Respeitamos todos. Mas para ganhar da gente tem que correr, pelo menos, igual. Temos nos superado. A alma está sempre em primeiro lugar'', afirmou.

O comandante também fez questão de ressaltar a campanha que o time fez na Taça Rio, onde terminou de forma invicta: ''É surpreendente. Essa equipe não perdeu na Taça Rio. Time titular não perdeu no Carioca. Equipe depende de encaixe. Com coletivo forte, se tivermos dois ou três em um momento bom, nos superamos. Mas se tivermos quatro ou cinco abaixo, não.''

Além disso, Abel falou sobre o goleiro Júlio César, que teve grande atuação no clássico: ''Virtude dele, trabalho do Marquinhos e do André. Ano passado já vinha muito bem. De repente, a saída do Cavalieri tenha dado uma confiança suplementar. Está naquele momento em que quando chutam e você acha que não há mais chance, ele defende.''

Abel posa com o meia Sornoza após o título (Foto: Mailson Santana / Fluminense)

Autor de um gol e uma assistência, Pedro foi outro que também chamou a atenção do treinador: ''Joga na função mais difícil que tem hoje no futebol. O homem mais adiantado, que na hora que tem que zerar, tirar lá de trás, tem que pegar bola lá na frente, toma porrada de atacante. É difícil dar o salto. Mas é muito acima da média para a posição.''

Para a semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense jogará com a vantagem do empate. Abel, no entanto, irá adotar a mesma tática que usou na semifinal contra o Fla: ''Não vou falar em vantagem com eles. Eles sabem que o jogo começa 0 a 0. Se empatar, eles passam. Do outro lado estará um time muito bom, com grande treinador. Empatamos com eles outro dia. Se entramos pensando no empate, teremos problemas'', disse.

Por fim, o técnico falou sobre a reconstrução do time: ''Difícil prever as coisas. Ano passado time chegou a empolgar com futebol muito lindo, rápido, vistoso. Mas não era tão competitivo. Quando você vê as perdas... Foram onze jogadores! Temos que confiar muito naquilo que fazemos e o jogador confiar no que falamos. Nosso time titular está adquirindo confiança. No papel, de repente, não ganha dos outros. Mas dentro do campo está mostrando capacidade de reagir, enfrentar a cada palmo do campo'', encerrou.