Torcida tricolor comparece em peso no Morumbi e bate recorde de público em 2018

No último domingo (25), o São Paulo bateu o Corinthians por 1 a 0 no Estádio do Morumbi, e sua torcida compareceu em peso para prestigiar a equipe, lotando as arquibancadas e registrando o número de 42.830 pagantes, o maior público registrado em 2018. Assim, superou o clássico entre Corinthians e Palmeiras (2 a 0), na Arena Corinthians, no dia 24 de fevereiro, pelo Paulistão.

Os torcedores tricolores já vinham fazendo isso há um tempo, como em 2017, quando por várias vezes lotaram o Morumbi para empurrar a equipe, principalmente nos momentos difíceis que o time passou no Campeonato Brasileiro, ajudando a escapar do rebaixamento. Nos duelos contra Corinthians (61.142) e Bahia (60.485) pelo torneio, o Soberano registrou os dois maiores públicos do futebol no país.

O volante são-paulino Liziero, revelado nas categorias de base, ficou emocionado ao ouvir a torcida gritando seu nome em reconhecimento do futebol apresentado no clássico: “Ouvir a torcida gritar o meu nome foi emocionante, não consigo nem explicar. Quando estavam gritando “Liziero”, eu pensei: ‘será que isso é mesmo que estão gritando?’. Fiquei muito contente, porque foi um momento único. O estádio estava lotado, e eu nunca tinha jogado para um público assim. Fiquei feliz pelo reconhecimento da torcida”, revelou o atleta.

No ano passado, o São Paulo teve a segunda maior média de público no Brasil, atrás apenas do rival Corinthians. Nesta temporada, o Tricolor está na quarta colocação entre as equipes que mais levam torcedores ao estádio, com a média de 18.566 por partida.