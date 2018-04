Martín prega um Vasco ofensivo e calculista diante da final contra o Botafogo

Google Plus

Na tarde deste sábado (7), o elenco do Vasco realizou o último treinamento para a decisão do Campeonato Carioca, contra o Botafogo. Em entrevista coletiva, o goleiro Martín Silva destacou o comprometimento da equipe durante a temporada e falou sobre como deve ser o comportamento do time no clássico.

Perguntado sobre a ansiedade que, porventura, o jogador possa ter amanhã na final, Martín curtamente respondeu: "Não é minha primeira decisão. Me concentro muito em cada detalhe do jogo, mas não tenho a ansiedade dos mais novos. É mais fácil conviver com essas horas que antecedem. Mais um dia normal."

Com uma vitória de 3 a 2 na primeira partida da decisão, o Vasco tem a vantagem do empate. Para o goleiro uruguaio, o time de Zé Ricardo jogará para frente, sem se apoiar no regulamento.

Queremos a vitória, não vamos pensando em defender empate. Igual para igual. É mais difícil para o Botafogo atacar sabendo que também vai ser atacado. Mas é importante saber quando ir para o ataque ou ficar com a posse da bola - declarou o uruguaio

Sobre o adversário, o atleta lembrou do espírito aguerrido dos botafoguenses no ano passado, principalmente em jogos da Libertadores e Copa do Brasil, e alertou sobre a bola parada, onde têm sido o ponto fraco da defesa vascaína nos últimos jogos.

O Botafogo possui jogadores de qualidade e vem mostrando desde o ano passado que possui um grupo sacrificado, que conquista resultados na base do sacrífico. Se trata de uma equipe bem organizada. Está disputando uma decisão e não chegou aqui à toa. Será um rival que jogará de igual para igual conosco. Eles possuem uma bola parada muito forte e jogadores lá na frente que podem fazer a diferença com qualquer descuido nosso. Temos que estar ligados e concentrados durante os 90 minutos - ressaltou

Vasco e Botafogo realizam o segundo jogo da final do Carioca, às 16h, no Maracanã, que certamente estará lotado. A equipe de São Januário necessita apenas de um empate para se sagrar campeão carioca. Todas as informações e lances da partida, você acompanha aqui, na VAVEL Brasil.