Final do Campeonato Carioca: tudo que você precisa saber sobre Vasco x Botafogo

Vasco e Botafogo fazem o segundo jogo da grande final do Campeonato Carioca neste domingo (8), às 16h, no Maracanã. No primeiro duelo, realizado no Nilton Santos, o cruzmaltino saiu na frente com gol no último minuto de Andrés Rios. Agora, o time de Alberto Valentim terá que vencer o clássico para conquistar o título. O Vasco, por sua vez, tem a vantagem do empate. A VAVEL Brasil transmitirá o jogo em tempo real.

Prováveis escalações

Vasco: Martín Silva; Rafael Galhardo, Erazo, Paulão, Fabrício; Desábato, Andrey, Evander; Wagner, Pikachu e Riascos

Botafogo: Gatito; Marcinho, Carli, Igor Rabello, Moisés; Matheus Fernandes (Gustavo Bochecha); Luiz Fernando, Marcelo, Renatinho, Léo Valencia; Brenner.

Desfalques

Vasco: Wellington (suspenso), Giovanni Augusto (estiramento grau 2), Rildo (suspenso) e Paulinho (fratura no cotovelo esquerdo).

Botafogo: Rodrigo Lindoso (suspenso), Dudu Cearense (cirurgia no apêndice) e João Paulo (fraturas na tíbia e fíbula).

Números do confronto

Ao longo da história, Vasco e Botafogo já se enfrentaram 324 vezes, com 141 vitórias cruzmaltinas, 96 empates e 87 triunfos alvinegros. Nestas partidas, houve 492 gols do Vasco e 422 do Botafogo. Roberto Dinamite e Quarentina são os maiores artilheiros do clássico, com 25 e 17 tentos marcados, respectivamente.

O último confronto aconteceu no domingo (1º), pelo primeiro jogo da final. No estádio Nilton Santos, o Vasco venceu por 3 a 2 em outro clássico emocionante, com direito a gol no último minuto de André Rios. Brenner, Renatinho e Yago Pikachu (duas vezes) marcaram os outros tentos da decisão.

Recorde de público

O Maracanã terá casa cheia para a final deste domingo. A última parcial, divulgada na quinta-feira (5), foi de 45 mil ingressos vendidos. Assim, Vasco e Botafogo terá o maior público desta edição do Campeonato Carioca, ultrapassando Flamengo 0 x 1 Botafogo, que recebeu 28.345 pagantes.

Arbitragem

Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro de Vasco e Botafogo. Ele terá como auxiliares Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha.